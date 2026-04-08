Quarta, 08 de Abril de 2026
16°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Projeto fixa prazo de 48 horas para fornecedor reembolsar o consumidor que cancela compra

O Projeto de Lei 686/26 altera o Código de Defesa do Consumidor para definir prazo máximo de 48 horas para devolução de valores pagos em casos de...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
08/04/2026 às 14h43
Projeto fixa prazo de 48 horas para fornecedor reembolsar o consumidor que cancela compra
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 686/26 altera o Código de Defesa do Consumidor para definir prazo máximo de 48 horas para devolução de valores pagos em casos de cancelamento, desistência, resolução contratual ou direito de arrependimento.

Pelo texto em análise na Câmara dos Deputados, o fornecedor deverá restituir o valor integralmente pelo mesmo meio de pagamento usado na compra, salvo pedido diferente do consumidor.

Nos pagamentos instantâneos, inclusive por Pix, o estorno deverá ser imediato, respeitado o prazo máximo de 48 horas.

Novas regras
Se a empresa descumprir o prazo, poderá ser aplicada multa automática de 2% sobre o valor.

O reembolso também não poderá ser substituído por crédito ou voucher, salvo concordância expressa do consumidor.

“Esse projeto busca suprir uma lacuna na legislação, conferindo segurança jurídica, previsibilidade e proteção efetiva ao consumidor”, afirmou o deputado Gilberto Abramo (Republicanos-MG), autor da proposta.

Próximos passos
O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Defesa do Consumidor e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Frente parlamentar lança agenda para fortalecimento das organizações da sociedade civil

A Frente Parlamentar em Defesa e Fortalecimento das Organizações da Sociedade Civil da Câmara dos Deputados lança, nesta quarta-feira (8), a Agenda...

 Renato Araújo / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Programa Espacial Brasileiro pode ampliar presença internacional do país, diz presidente da agência do setor

Em audiência pública na Câmara, o presidente da Agência Espacial Brasileira destacou parcerias, base de Alcântara e projetos educacionais

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova pena maior para ameaça contra criança, adolescente e pessoa idosa ou com deficiência

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Renato Araújo / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova projeto que pune sobrevoo de drones em presídios

O projeto segue agora para análise do Plenário

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Comissão debate segurança pública e valorização dos veteranos no Brasil

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados realiza, nesta quinta-feira (9), audiência pública para discutir o papel desempenhado pelos...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 23°
22° Sensação
3.77 km/h Vento
66% Umidade
87% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quinta
24° 12°
Sexta
27° 11°
Sábado
30° 12°
Domingo
21° 16°
Segunda
28° 13°
Últimas notícias
Senado Federal Há 13 minutos

Privatizações reduziram soberania energética do país, para Rogério Carvalho
Internacional Há 13 minutos

Cessar-fogo frágil sugere que EUA preparam novo ataque contra Irã
Economia Há 13 minutos

Banco Mundial reduz previsão de crescimento do Brasil para 1,6%
Saúde Há 34 minutos

Saúde realiza capacitação em atendimento materno-infantil no Vale do Itapocu
Política Há 34 minutos

Lula defende proibição de bets e mostra preocupação com endividamento

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 -0,88%
Euro
R$ 5,95 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 385,781,49 +2,47%
Ibovespa
192,053,45 pts 2.02%
Mega-Sena
Concurso 2993 (07/04/26)
03
15
31
42
43
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6995 (07/04/26)
02
22
44
68
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3655 (07/04/26)
01
02
04
05
06
10
11
12
17
18
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2908 (06/04/26)
00
05
11
14
15
20
22
26
32
38
43
46
53
58
72
77
93
94
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2941 (06/04/26)
19
26
28
29
34
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias