Comissão debate segurança pública e valorização dos veteranos no Brasil

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados realiza, nesta quinta-feira (9), audiência pública para discutir o papel desempenhado pelos veteranos das forças de segurança pública, da ativa ou da reserva, na consolidação das políticas públicas de segurança e cidadania. O debate será realizado às 10 horas, no plenário 6.

O debate atende a pedido do deputado Coronel Meira (PL-PE). Segundo o parlamentar, a audiência também tratará de encaminhamentos para a formulação de políticas públicas permanentes que assegurem o reconhecimento institucional desses profissionais.

"Ademais, o debate buscará refletir sobre a necessidade de fortalecer ações de prevenção social, reinserção e valorização profissional dos homens e mulheres que dedicaram suas vidas à proteção da sociedade", afirmou.