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Grêmio inicia caminhada na Sul-Americana contra equipe uruguaia

Tricolor pode utilizar time alternativo na estreia visando sequência da temporada

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
08/04/2026 às 11h50
Grêmio inicia caminhada na Sul-Americana contra equipe uruguaia
(Foto: Produzida com Recurso de IA)

O Grêmio entra em campo na noite desta quarta-feira para seu primeiro compromisso na Copa Sul-Americana. Em busca de conquistar o troféu inédito, a equipe gaúcha enfrenta o Montevideo City Torque, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Centenário, pela rodada inicial do Grupo F, em Montevidéu. A partida terá cobertura ao vivo da Rádio Província FM em parceria com a Rádio Gaúcha.

O time comandado por Luís Castro chega para o confronto após um empate dentro de casa diante do Remo, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Diante da necessidade de reação na competição nacional e com o clássico Gre-Nal marcado para o próximo fim de semana, o treinador indicou a possibilidade de preservar titulares, utilizando uma formação alternativa.

Já o clube uruguaio, que integra o grupo empresarial City no país, também vem de igualdade no placar contra o Danubio pelo campeonato local. Atualmente ocupando posição intermediária na tabela, o Torque deve ir a campo com força máxima, priorizando o torneio continental como principal objetivo na temporada.

 

 

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