Comissão debate prioridades na área de direitos humanos; participe

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza nesta quinta-feira (9) a Jornada de Direitos Humanos 2026.

O debate foi solicitado pela deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) e vai reunir representações da sociedade civil, movimentos sociais e agentes públicos que atuam na área. O objetivo é construir uma agenda de prioridades comuns.

“O evento serve para orientar as atividades do colegiado durante o ano, mantendo a tradição do diálogo aberto com a sociedade civil organizada e a oitiva dos grupos que atuam no setor”, afirma.

A reunião será realizada no plenário 9, às 9 horas.