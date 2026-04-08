Vistoria descarta presença de serpentes em área escolar de Três Passos

Uma inspeção ambiental foi realizada no dia 2 de abril de 2026 na EMEI Cidadão Júnior e nas imediações do Complexo José Luis Rhoden, no município de Três Passos, após notificações recentes sobre a possível presença de cobras na área.

O trabalho foi executado pelos biólogos Rodrigo Xavier Ouriques, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e Arthur Diesel Abegg, ligado à Coleção Herpetológica do Instituto Butantan. A iniciativa teve como foco identificar a existência desses animais e analisar eventuais riscos para alunos e servidores. A atividade contou com coordenação da Assessoria de Educação da Secretaria Municipal de Educação.

Durante a ação, foi aplicada a técnica de busca ativa, que envolve a verificação minuciosa de espaços propícios para abrigo de serpentes, como vegetação densa, materiais acumulados e entulhos. A vistoria durou cerca de duas horas e não localizou nenhum animal no local.

Mesmo sem registros no momento da inspeção, os especialistas ressaltam que ocorrências anteriores indicam a presença da jararaca-pintada (Bothrops aff. pubescens), espécie comum na região. Nesta fase do ano, esses répteis entram no período reprodutivo, o que aumenta sua circulação, principalmente à noite, elevando a possibilidade de encontros ocasionais com pessoas.

Esse comportamento é considerado natural e também tem sido observado em outras áreas do Rio Grande do Sul e estados vizinhos.

Segundo os técnicos, o surgimento eventual de serpentes está ligado ao ciclo biológico da espécie e não significa que haja permanência contínua desses animais no ambiente. Ainda assim, não está descartada a possibilidade de novos avistamentos nos próximos dias.

A recomendação é que, ao identificar um animal desse tipo, a população evite qualquer tentativa de aproximação ou captura, mantendo distância segura e acionando os órgãos competentes.

A iniciativa destaca a importância de ações preventivas, informação qualificada e preservação da fauna, contribuindo para a segurança da comunidade escolar e do entorno.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp