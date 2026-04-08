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Matheus Pereira decide e Cruzeiro estreia da Libertadores com vitória

Fluminense não passa de empate sem gols com o Deportivo La Guaira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/04/2026 às 00h01

Graças a um gol do camisa 10 Matheus Pereira, o Cruzeiro iniciou a sua caminhada na edição 2026 da Copa Libertadores com uma vitória de 1 a 0 sobre o Barcelona (Equador), na noite desta terça-feira (7) no Estádio Monumental de Guayaquil.

Com o triunfo fora de casa, a Raposa aparece com três pontos no Grupo D da competição continental.

A equipe comandada pelo técnico português Artur Jorge não teve uma boa atuação na etapa inicial. Assim, seguiu para o intervalo sem superar o goleiro Contreras. O gol da vitória saiu apenas aos sete minutos do segundo tempo. O lateral Fagner levantou a bola na área e Matheus Pereira chegou com extrema liberdade para marcar de cabeça.

O Cruzeiro teve outras chances de sair com uma vitória por um placar mais elástico, mas os atacantes Kaio Jorge e Chico da Costa desperdiçaram oportunidades incríveis.

Empate do Fluminense

Também nesta terça, o Fluminense não passou de um empate sem gols com o Deportivo La Guaira (Venezuela) pelo Grupo C da competição. Na partida disputada no Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas, o melhor jogador foi o goleiro Varela, que fez grandes defesas em finalizações do atacante John Kennedy e do volante Martinelli.

Pelo Tricolor das Laranjeiras o destaque foi Fábio, que, aos 45 anos, seis meses e sete dias de idade, se tornou o jogador mais velho a disputar uma partida de Copa Libertadores. Ele superou o boliviano Luis Galarza, que, defendendo o Bolívar (Bolívia) em 1995, entrou em ação aos 44 anos, dois meses e 19 dias de idade.

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