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Programa estadual Pronampe Leite fecha o primeiro mês com R$ 84 milhões em operações

Foto: Thiago Kaue / Secom GOVSCPequenos e médios produtores de leite de 196 municípios catarinenses já movimentaram o equivalente a R$ 84 milhões p...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
07/04/2026 às 15h13
Programa estadual Pronampe Leite fecha o primeiro mês com R$ 84 milhões em operações
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Thiago Kaue / Secom GOVSC

Pequenos e médios produtores de leite de 196 municípios catarinenses já movimentaram o equivalente a R$ 84 milhões por meio do Pronampe Leite em março, primeiro mês de operações do Programa, lançado pelo Governo de Santa Catarina, em parceria com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para apoiar produtores de leite no Estado.

De acordo com o governador Jorginho Mello, a linha de crédito tem oferta de capital de giro para a manutenção da atividade e da renda no campo, sendo o leite uma atividade essencial para o Estado, responsável pela renda de milhares de famílias. “Nosso governo foi sensível a essa demanda do setor leiteiro, que precisava de uma linha específica para manter a atividade em funcionamento, dando suporte ao produtor, garantir a continuidade da produção e fortalecer toda a cadeia produtiva”, afirmou.

Ao todo, foram aprovadas 3.040 operações de crédito, distribuídas em 196 municípios catarinenses. “O foco está no atendimento de pequenos e médios produtores de leite, numa iniciativa que irá disponibilizar R$ 240 milhões em crédito com condições especiais para apoiar produtores de leite afetados pela recente queda nos preços do setor”, destaca o diretor vice-presidente do BRDE, Mauro Mariani.

O Pronampe Leite BRDE/SC é operado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e formulado em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape). “Esse programa foi construído de forma conjunta, com o BRDE e com as equipes técnicas do governo, para entregar uma solução que atenda a realidade do produtor, com crédito, prazos acessíveis e juros reduzidos”, ressaltou o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort.

Acesso e prazo

O Pronampe Leite BRDE/SC pode ser acessado por produtores de leite com rebanho registrado na Cidasc e que comercializaram leite em 2025. O valor do financiamento é calculado com base no número de animais, com limite de R$1.000 por matriz, e teto máximo de R$50 mil por produtor.

O programa oferece prazo total de 24 meses, sendo 12 meses de carência e 12 meses para pagamento. As condições incluem juros zero para produtores com até 30 matrizes e 6% ao ano para produtores com mais de 30 matrizes, desde que os pagamentos sejam mantidos em dia.

Como acessar o Programa

O produtor deve apresentar relatório do SIGEN + Cidasc, emitido há no máximo 30 dias, que comprove o número de vacas leiteiras e de bovinos fêmeas com 25 meses ou mais, além da nota fiscal de venda de leite em 2025. Em caso de propriedade coletiva, é exigida uma declaração para informar que haverá apenas uma operação pelo programa. Os interessados devem procurar as cooperativas de crédito do seu município.

Redação: Ascom/BRDE

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