Epagri de Porteira Aberta terá feira de produtos coloniais, oficinas e mostra de tecnologia

Fotos: Aires Mariga/Epagri

Neste sábado, 11 de abril, Florianópolis sedia a sétima edição do Epagri de Porteira Aberta, que acontece entre 9h e 17h, no Centro de Treinamento da Epagri (Cetre), no bairro Itacorubi. São esperadas cerca de 2 mil pessoas que poderão adquirir itens diretamente dos produtores rurais, participar de oficinas gratuitas e conferir a mostra de tecnologias.

“É um convite para que o público urbano se aproxime da realidade do campo e conheça o trabalho das famílias agricultoras da região”, resume Henrry Petcov, extensionista rural da Epagri e um dos organizadores do evento.

Feira reunirá 40 empreendimentos rurais

A feira de produtos coloniais reunirá 40 empreendimentos de 15 municípios da Grande Florianópolis. Será ofertada ao público uma grande variedade de produtos, muitos deles agroecológicos . Quem for à feira vai poder adquirir pães caseiros, pão de milho, biscoitos, bolachas (inclusive decoradas), produtos naturais e integrais, conservas vegetais, geleias e doces de frutas, hortifrútis orgânicos, cogumelos, farinhas de milho e de mandioca, sucos de frutas, vinhos, cachaças, licores, açúcar mascavo, melado de cana, queijos artesanais (coloniais e autorais, feitos com leite de vaca, ovelha e búfala), além de salames e linguiças. Também estarão à venda produtos à base de algas, mel e derivados, ovos coloniais e artesanatos típicos.

Foto: Reprodução/Secom SC

“A feira é uma amostra da consolidação do trabalho da Epagri na Grande Florianópolis”, destaca Henrry. Os 40 expositores são assistidos pela Epagri, muitos deles são jovens e mulheres que foram capacitados em empreendedorismo rural e iniciaram ou incrementaram seus negócios graças aos cursos.

Oficinas gratuitas têm inscrições no local

As oficinas gratuitas são outro grande destaque do Epagri de Porteira Aberta. Serão oferecidas oficinas de bolachas decoradas, Plantas Alimentícias Não Convencionais ( PANCs ), saneamento ecológico, e meliponicultura (criação de abelhas sem ferrão). Também será ofertada uma oficina que vai ensinar sobre o funcionamento de uma estação meteorológica e como construir um pluviômetro.

As inscrições nas oficinas serão feitas no dia do evento, mas os interessados devem se inscrever logo no início do evento pois as vagas são limitadas e costumam esgotar logo, com em edições anteriores. As oficinas acontecerão de manhã e de tarde. Algumas terão duas turmas, uma em cada período.

Mostra de tecnologias, atividades para crianças e estacionamento gratuito

A mostra de tecnologia consiste em espaços onde técnicos da Epagri vão desenvolver atividades interativas e demonstrações dos trabalhos de extensão. Também serão apresentadas inovações que aproximam ciência e campo, desenvolvidas pela Epagri na região da Grande Florianópolis. “Mais do que uma feira, o Porteira Aberta é também um espaço de conhecimento”, pontua Henrry. A programação inclui ainda atividades recreativas para crianças.

Foto: Reprodução/Secom SC

O Centro de Treinamento da Epagri funciona num terreno localizado entre o Centro de Ciências Agrárias da UFSC e o Jardim Botânico de Florianópolis. Desta forma, o Epagri de Porteira Aberta vai integrar todos estes espaços, com acesso a pé ou de carro. Quem for de carro vai poder estacionar gratuitamente tanto no CCA quanto no Jardim Botânico, com acesso via portão principal do Centro de Treinamento da Epagri.

“O Porteira Aberta integra natureza, extensão rural, pesquisa agropecuária e tradição, oferecendo uma experiência completa para toda a família”, relata Henrry. Ele aponta que o evento dá visibilidade ao trabalho da Epagri junto aos agricultores familiares da Grande Florianópolis, que vêm qualificando suas atividades por meio de boas práticas agrícolas, agregação de valor e uso de tecnologias sustentáveis.

Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Reprodução/Secom SC

Serviço

O que: Epagri de Porteira Aberta

Quando: Sábado, 11 de abril, das 9h às 17h

Onde: Em Florianópolis, no Centro de Treinamento da Epagri (Rod. Admar Gonzaga, 1188, Bairro Itacorubi)

Informações e entrevistas:

Henrry Petcov, extensionista rural da Epagri, fone (48) 3665-5274

Jailson Epping, gerente regional da Epagri – Fpolis, fone (48) 3665-5205

Geisebel, chefe centro treinamento da Epagri, fone (48) 3665-5103

Informações para a imprensa

Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri

(48) 3665-5407 / 99161-6596