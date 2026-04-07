Terça, 07 de Abril de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Epagri de Porteira Aberta terá feira de produtos coloniais, oficinas e mostra de tecnologia

Fotos: Aires Mariga/EpagriNeste sábado, 11 de abril, Florianópolis sedia a sétima edição do Epagri de Porteira Aberta, que acontece entre 9h e 17h,...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
07/04/2026 às 14h53
Epagri de Porteira Aberta terá feira de produtos coloniais, oficinas e mostra de tecnologia
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Aires Mariga/Epagri

Neste sábado, 11 de abril, Florianópolis sedia a sétima edição do Epagri de Porteira Aberta, que acontece entre 9h e 17h, no Centro de Treinamento da Epagri (Cetre), no bairro Itacorubi. São esperadas cerca de 2 mil pessoas que poderão adquirir itens diretamente dos produtores rurais, participar de oficinas gratuitas e conferir a mostra de tecnologias.

“É um convite para que o público urbano se aproxime da realidade do campo e conheça o trabalho das famílias agricultoras da região”, resume Henrry Petcov, extensionista rural da Epagri e um dos organizadores do evento.

Feira reunirá 40 empreendimentos rurais

A feira de produtos coloniais reunirá 40 empreendimentos de 15 municípios da Grande Florianópolis. Será ofertada ao público uma grande variedade de produtos, muitos deles  agroecológicos . Quem for à feira vai poder adquirir pães caseiros, pão de milho, biscoitos, bolachas (inclusive decoradas), produtos naturais e integrais, conservas vegetais, geleias e doces de frutas, hortifrútis orgânicos, cogumelos, farinhas de milho e de mandioca, sucos de frutas, vinhos, cachaças, licores, açúcar mascavo, melado de cana, queijos artesanais (coloniais e autorais, feitos com leite de vaca, ovelha e búfala), além de salames e linguiças. Também estarão à venda  produtos à base de algas, mel e derivados, ovos coloniais e artesanatos típicos.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

“A feira é uma amostra da consolidação do trabalho da Epagri na Grande Florianópolis”, destaca Henrry. Os 40 expositores são assistidos pela Epagri, muitos deles são jovens e mulheres que foram capacitados em empreendedorismo rural e iniciaram ou incrementaram seus negócios graças aos cursos. 

Oficinas gratuitas têm inscrições no local

As oficinas gratuitas são outro grande destaque do Epagri de Porteira Aberta. Serão oferecidas oficinas de bolachas decoradas, Plantas Alimentícias Não Convencionais ( PANCs ), saneamento ecológico, e meliponicultura (criação de abelhas sem ferrão). Também será ofertada uma oficina que vai ensinar sobre o funcionamento de uma estação meteorológica e como construir um pluviômetro. 

As inscrições nas oficinas serão feitas no dia do evento, mas os interessados devem se inscrever logo no início do evento pois as vagas são limitadas e costumam esgotar logo, com em edições anteriores. As oficinas acontecerão de manhã e de tarde. Algumas terão duas turmas, uma em cada período.

Mostra de tecnologias, atividades para crianças e estacionamento gratuito

A mostra de tecnologia consiste em espaços onde técnicos da Epagri vão desenvolver atividades interativas e demonstrações dos trabalhos de extensão. Também serão apresentadas inovações que aproximam ciência e campo, desenvolvidas pela Epagri na região da Grande Florianópolis. “Mais do que uma feira, o Porteira Aberta é também um espaço de conhecimento”, pontua Henrry. A programação inclui ainda atividades recreativas para crianças. 

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O Centro de Treinamento da Epagri funciona num terreno localizado entre o Centro de Ciências Agrárias da UFSC e o Jardim Botânico de Florianópolis. Desta forma, o Epagri de Porteira Aberta vai integrar todos estes espaços, com acesso a pé ou de carro. Quem for de carro vai poder estacionar gratuitamente tanto no CCA quanto no Jardim Botânico, com acesso via portão principal do Centro de Treinamento da Epagri. 

“O Porteira Aberta integra natureza, extensão rural, pesquisa agropecuária e tradição, oferecendo uma experiência completa para toda a família”, relata Henrry. Ele aponta que o evento dá visibilidade ao trabalho da Epagri junto aos agricultores familiares da Grande Florianópolis, que vêm qualificando suas atividades por meio de boas práticas agrícolas, agregação de valor e uso de tecnologias sustentáveis.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Serviço
O que: Epagri de Porteira Aberta
Quando: Sábado, 11 de abril, das 9h às 17h
Onde: Em Florianópolis, no Centro de Treinamento da Epagri (Rod. Admar Gonzaga, 1188, Bairro Itacorubi)

Informações e entrevistas:
Henrry Petcov, extensionista rural da Epagri, fone (48) 3665-5274
Jailson Epping, gerente regional da Epagri – Fpolis, fone (48) 3665-5205
Geisebel, chefe centro treinamento da Epagri, fone (48) 3665-5103

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri
(48) 3665-5407 / 99161-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 horas

Programa estadual Pronampe Leite fecha o primeiro mês com R$ 84 milhões em operações

Foto: Thiago Kaue / Secom GOVSCPequenos e médios produtores de leite de 196 municípios catarinenses já movimentaram o equivalente a R$ 84 milhões p...

 Estado investiu cerca de R$ 177 mil no aparelho por meio do projeto estratégico de Descarbonização da Agropecuária -Foto: Ascom Seapi
Agricultura Há 5 dias

Governo do Estado adquire scanner de sementes que usa inteligência artificial

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) adquiriu um scanner de sementes chamado GroundEye, que utiliza inte...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 6 dias

É tempo de pinhão: colheita começa dia 1º de abril em Santa Catarina

Começou mais uma temporada de pinhão em Santa Catarina. Em cumprimento à lei estadual 15.457, de 17 de janeiro de 2011 , a colheita foi liberada n...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 6 dias

Revista científica da Epagri inova para se adequar às práticas da ciência aberta

Foto: Reformulação da identidade visual da revista incluiu atualização da logomarcaA Revista Agropecuária Catarinense (RAC), publicação científica ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 6 dias

Epagri publica Relatório de Transparência Salarial do primeiro semestre de 2026

A Epagri publicou em seu Portal da Transparência o Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios – 1º semestre de 2026. Foram...

Tenente Portela, RS
27°
Chuva
Mín. 18° Máx. 29°
29° Sensação
4.87 km/h Vento
71% Umidade
100% (39.98mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Quarta
23° 15°
Quinta
25° 13°
Sexta
27° 12°
Sábado
29° 12°
Domingo
22° 16°
Últimas notícias
Entretenimento Há 2 minutos

Cresce procura por atendimento domiciliar a idosos no Brasil
Economia Há 2 minutos

Governo avalia uso do FGTS para quitar dívidas, diz Durigan
Saúde Há 2 minutos

Entidades médicas criticam renovação de CNH sem exame de aptidão
Internacional Há 2 minutos

Rússia e China vetam resolução sobre Ormuz em Conselho de Segurança
Senado Federal Há 2 minutos

Zenaide Maia defende orçamento público que permita manter e ampliar o Samu

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,31%
Euro
R$ 5,98 +0,67%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 375,217,51 -1,57%
Ibovespa
186,897,11 pts -0.7%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6994 (06/04/26)
21
29
44
53
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3654 (06/04/26)
01
02
03
04
06
07
11
15
17
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2908 (06/04/26)
00
05
11
14
15
20
22
26
32
38
43
46
53
58
72
77
93
94
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2941 (06/04/26)
19
26
28
29
34
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias