Terça, 07 de Abril de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Podcast Descubra SC estreia com roteiro pelas joias escondidas do Litoral catarinense

Produção da Secretaria de Estado da Comunicação tem como convidados os criadores do perfil no Instagram @sc.trilha e apresenta refúgios em um dos e...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
07/04/2026 às 05h36
Podcast Descubra SC estreia com roteiro pelas joias escondidas do Litoral catarinense
Foto: Reprodução/Secom SC

Produção da Secretaria de Estado da Comunicação tem como convidados os criadores do perfil no Instagram @sc.trilha e apresenta refúgios em um dos estados mais visitados do Brasil

“Quem vem conhecer Santa Catarina sempre volta, porque é muito lindo”. A frase de Fernando de Oliveira Soares, co-proprietário do @sc.trilhano Instagram, sintetiza o magnetismo de um lugar que mistura paisagens de tirar o fôlego com hospitalidade. Mas destinos menos óbvios e mais reservados têm viralizado nas redes sociais, despertando um novo olhar sobre o turismo no estado. O tema foi assunto do primeiro episódio do Podcast Descubra SC, que estreia nesta terça-feira, 7. 

“Você se lembra da última vez em que teve a praia só pra você? Sem multidão, sem barulho, só o som do mar”, com esse questionamento, a apresentadora e social media da Secom, Camile Ariadny, abre o episódio. Ela ressalta que, em 2026, Santa Catarina consolidou dois dos cinco destinos mais buscados por estrangeiros em plataformas de hospedagem no Brasil, tornando o desafio de encontrar “cantinhos escondidos” um desejo de quem busca um estilo de vida mais reservado.

Com co-produção da jornalista Maria Clara Flores, o programa conta com a experiência de Fernando e Tamiris Gaspar da Silva, responsáveis pelo perfil@sc.trilha, que passa dos 574 mil seguidores. Como autênticos moradores do litoral, trazem o olhar de quem procura por tranquilidade no verão.

Lugares para fugir do óbvio

Pensou em Imbituba, pensou em Praia do Rosa. Certo? Mas nem toda parada óbvia é a melhor. O Pico da Diva impressiona pelas piscinas naturais. O acesso é por uma trilha curta a partir da Praia do Porto e o espaço é mantido com carinho pela comunidade local desde 2002. No bate-papo, os convidados comentam sobre a relação de cuidado dos moradores, que buscam preservar o local do turismo de massa.

Ainda no Sul, em Garopaba, um dos pontos altos é a Escadinha da Servidão do Baú. Situada próxima à Igreja São Joaquim, no Centro Histórico, o local viralizou na internet por ser inusitado e oferecer águas cristalinas.

No Litoral Norte, o podcast destaca destinos que são verdadeiros antídotos para o agito da temporada. Em Itajaí, a Praia da Solidão e o Canto do Morcego, que abriga uma caverna incrível, surgem como opções perfeitas para quem quer fugir do movimento das vizinhas Praia Brava e Cabeçudas. 

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Em Bombinhas, o bate-papo explorou a dinâmica de um vídeo viral do casal que indica três praias imperdíveis para quem visita a cidade pela primeira vez: a do Ribeiro, a Lagoinha e a da Miséria, batizada assim justamente pela minúscula faixa de areia disponível. O grande destaque da conversa foi a Praia do Cação, localizada no Parque Natural do Morro do Macaco e de acesso exclusivamente marítimo. 

Já na Grande Florianópolis, o roteiro apresenta a Praia do Sissial, em Governador Celso Ramos. Por ser um local selvagem e cercado por Mata Atlântica, o episódio reforça a necessidade de um turismo consciente: o visitante deve levar sua própria água e lanche e, obrigatoriamente, recolher todo o seu lixo. Outra joia citada foi a Praia de Caiacanga, no Ribeirão da Ilha, um refúgio de águas calmas na capital que surpreende por não exigir trilha.

Durante o bate-papo, os convidados também participaram de um momento de dicas rápidas, onde elegeram o pôr do sol de Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis, como aquele que “zera a vida”. Ao citarem seus destinos favoritos, Tamiris destacou a Praia da Silveira, em Garopaba, e Fernando, a do Rosa, em Imbituba.

Um guia para todo o estado

Embora a estreia foque nos encantos pouco explorados do litoral, oDescubra SC vai percorrer todas as regiões catarinenses, trazendo episódios periódicos sobre gastronomia, cultura e roteiros turísticos. 

O podcast integra a estratégia de comunicação multiplataforma da Secom para aproximar moradores e turistas das riquezas do estado. O conteúdo completo já pode ser acessado no canal oficial do Governo de Santa Catarina no YouTube e nas principais plataformas de streaming de áudio.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 2 semanas

Governo estadual consolida atração de investimento de R$ 200 milhões com a instalação do primeiro resort de uma grife internacional em SC

Investimento do Grupo Vila Galé no Sapiens Parque é resultado direto de missão internacional do governador Jorginho Mello, articulação da Setur e p...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 2 semanas

Osterfest em Pomerode reúne tradição e recordes em uma das principais festas de Páscoa do Brasil

Foto: Divulgação / SecomGOVSCSanta Catarina é conhecida por suas belas paisagens, tradições e cultura. Para quem busca uma experiência lúdica, dive...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 3 semanas

Em Jaraguá do Sul, governador Jorginho Mello lança primeira edição da Estação Outono

Proposta faz parte do Estações do Turismo, iniciativa que promove o estado durante todo o ano – Foto: Roberto Zacarias / SecomGOVSCO governador Jor...

 Giovani Dressler/iStock
Turismo Há 3 semanas

Pesquisa analisa impacto do calor extremo em praias de SC

Estudo coleta dados com moradores, surfistas e trabalhadores para orientar políticas públicas sobre ondas de calor.

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 4 semanas

Governador autoriza R$ 40 milhões para o Pronampe Aquicultura e Pesca, durante abertura da Festa Nacional do Marisco

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSCO governador Jorginho Mello assinou o termo de liberação de R$ 40 milhões para o Pronampe Aquicultura e Pesca, n...

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 29°
22° Sensação
1.68 km/h Vento
96% Umidade
100% (39.98mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Quarta
23° 15°
Quinta
25° 13°
Sexta
27° 12°
Sábado
29° 12°
Domingo
22° 16°
Últimas notícias
Mega Sena Há 14 minutos

Mega-Sena pode pagar R$ 15 milhões nesta terça-feira
Golpe Há 18 minutos

Golpe do sequestro de celulares cresce e desafia autoridades; como funciona
Prisão Há 21 minutos

Homem é condenado a 17 anos de prisão por produzir e divulgar imagens de pornografia infantojuvenil
Trânsito Há 25 minutos

Representante comercial morre em colisão entre carro e caminhão no Noroeste do RS
CNH Há 30 minutos

Sem baliza, aprovação em prova prática da CNH cresce no Rio Grande do Sul

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 +0,00%
Euro
R$ 5,94 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 372,699,57 -1,92%
Ibovespa
188,161,97 pts 0.06%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6994 (06/04/26)
21
29
44
53
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3654 (06/04/26)
01
02
03
04
06
07
11
15
17
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2908 (06/04/26)
00
05
11
14
15
20
22
26
32
38
43
46
53
58
72
77
93
94
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2941 (06/04/26)
19
26
28
29
34
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias