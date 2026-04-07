Podcast Descubra SC estreia com roteiro pelas joias escondidas do Litoral catarinense

Produção da Secretaria de Estado da Comunicação tem como convidados os criadores do perfil no Instagram @sc.trilha e apresenta refúgios em um dos estados mais visitados do Brasil

“Quem vem conhecer Santa Catarina sempre volta, porque é muito lindo”. A frase de Fernando de Oliveira Soares, co-proprietário do @sc.trilhano Instagram, sintetiza o magnetismo de um lugar que mistura paisagens de tirar o fôlego com hospitalidade. Mas destinos menos óbvios e mais reservados têm viralizado nas redes sociais, despertando um novo olhar sobre o turismo no estado. O tema foi assunto do primeiro episódio do Podcast Descubra SC, que estreia nesta terça-feira, 7.

“Você se lembra da última vez em que teve a praia só pra você? Sem multidão, sem barulho, só o som do mar”, com esse questionamento, a apresentadora e social media da Secom, Camile Ariadny, abre o episódio. Ela ressalta que, em 2026, Santa Catarina consolidou dois dos cinco destinos mais buscados por estrangeiros em plataformas de hospedagem no Brasil, tornando o desafio de encontrar “cantinhos escondidos” um desejo de quem busca um estilo de vida mais reservado.

Com co-produção da jornalista Maria Clara Flores, o programa conta com a experiência de Fernando e Tamiris Gaspar da Silva, responsáveis pelo perfil@sc.trilha, que passa dos 574 mil seguidores. Como autênticos moradores do litoral, trazem o olhar de quem procura por tranquilidade no verão.

Lugares para fugir do óbvio

Pensou em Imbituba, pensou em Praia do Rosa. Certo? Mas nem toda parada óbvia é a melhor. O Pico da Diva impressiona pelas piscinas naturais. O acesso é por uma trilha curta a partir da Praia do Porto e o espaço é mantido com carinho pela comunidade local desde 2002. No bate-papo, os convidados comentam sobre a relação de cuidado dos moradores, que buscam preservar o local do turismo de massa.

Ainda no Sul, em Garopaba, um dos pontos altos é a Escadinha da Servidão do Baú. Situada próxima à Igreja São Joaquim, no Centro Histórico, o local viralizou na internet por ser inusitado e oferecer águas cristalinas.

No Litoral Norte, o podcast destaca destinos que são verdadeiros antídotos para o agito da temporada. Em Itajaí, a Praia da Solidão e o Canto do Morcego, que abriga uma caverna incrível, surgem como opções perfeitas para quem quer fugir do movimento das vizinhas Praia Brava e Cabeçudas.

Foto: Reprodução/Secom SC

Em Bombinhas, o bate-papo explorou a dinâmica de um vídeo viral do casal que indica três praias imperdíveis para quem visita a cidade pela primeira vez: a do Ribeiro, a Lagoinha e a da Miséria, batizada assim justamente pela minúscula faixa de areia disponível. O grande destaque da conversa foi a Praia do Cação, localizada no Parque Natural do Morro do Macaco e de acesso exclusivamente marítimo.

Já na Grande Florianópolis, o roteiro apresenta a Praia do Sissial, em Governador Celso Ramos. Por ser um local selvagem e cercado por Mata Atlântica, o episódio reforça a necessidade de um turismo consciente: o visitante deve levar sua própria água e lanche e, obrigatoriamente, recolher todo o seu lixo. Outra joia citada foi a Praia de Caiacanga, no Ribeirão da Ilha, um refúgio de águas calmas na capital que surpreende por não exigir trilha.

Durante o bate-papo, os convidados também participaram de um momento de dicas rápidas, onde elegeram o pôr do sol de Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis, como aquele que “zera a vida”. Ao citarem seus destinos favoritos, Tamiris destacou a Praia da Silveira, em Garopaba, e Fernando, a do Rosa, em Imbituba.

Um guia para todo o estado

Embora a estreia foque nos encantos pouco explorados do litoral, oDescubra SC vai percorrer todas as regiões catarinenses, trazendo episódios periódicos sobre gastronomia, cultura e roteiros turísticos.

O podcast integra a estratégia de comunicação multiplataforma da Secom para aproximar moradores e turistas das riquezas do estado. O conteúdo completo já pode ser acessado no canal oficial do Governo de Santa Catarina no YouTube e nas principais plataformas de streaming de áudio.