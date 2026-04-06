Segunda, 06 de Abril de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Fonseca sobra na estreia em Monte Carlo e quebra jejum de brasileiros

Carioca disputa 2ª rodada na quarta contra francês Arthur Rinderknech

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/04/2026 às 17h24

O tenista brasileiro João Fonseca estreou com vitória no Masters 1000 de Monte Carlo, em sua primeira participação no torneio que abre a gira europeia no saibro. De quebra, ele pôs fim ao hiato de 14 anos sem vitória de brasileiros – a última fora de Thomaz Belucci sobre o espanhol David Ferrer. Nesta segunda-feira (6), o carioca de 19 anos, atual 40º no ranking, avançou à segunda rodada após derrotar o canadense Gabriel Diallo (36º), por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/3), em 1h25min de partida.

O próximo adversário será o francês Arthur Rinderknech (27º), de 30 anos e 1,96m de altura, que contará com o apoio da torcida local. Ele também estreou bem hoje, despachando o cabeça de chave 12, o russo Karen Khachanov (14º no ranking), por 2 sets a 0 (7/5 e 6/2). O embate Fonseca x Rinderknech será na quarta (8), ainda sem horário definido.

"Um ótimo jogo. Feliz com a primeira rodada, como enfrentei. Um pouco mais de nervoso no começo, mas consegui impor um ritmo muito bom, jogando um grande nível de tênis, com as alturas, no padrão. Segundo set diminuí o foco, depois logo positivo novamente. Estou muito feliz com essa primeira rodada e espero continuar assim para o resto do torneio", disse o brasileiro ainda em quadra.

Após um início de ano conturbado devido a dores lombares, Fonseca chegou hoje à sexta vitória, ultrapassando o número de derrotas (5) nesta temporada.

Além de Monte Carlo, a gira europeia no saibro inclui os Masters 100 de Madri e Roma. Os torneios serão preparatórios para Roland Garros (França), o segundo Grand Slam do ano – a competição distribuiu 1500 pontos no ranking, a mais alta do circuito.

O vencedor do Masters de Monte Carlo receberá premiação de 6,3 milhões de euros (o equivalene a R$ 37,4 milhões). Por duas vezes o ex-tenista Kuerten foi campeão no saibro de Monte Carlos (1999 e 2001).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 32°
23° Sensação
1.51 km/h Vento
82% Umidade
54% (0.28mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h27 Pôr do sol
Terça
28° 18°
Quarta
22° 13°
Quinta
25° 11°
Sexta
27° 12°
Sábado
29° 12°
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,25%
Euro
R$ 5,94 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 378,968,51 +3,87%
Ibovespa
188,161,97 pts 0.06%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6993 (04/04/26)
07
17
25
49
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3653 (04/04/26)
02
03
04
06
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2907 (01/04/26)
00
01
04
05
09
25
27
28
34
36
53
58
67
69
72
80
82
93
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2940 (04/04/26)
05
13
18
29
31
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias