Governo do Estado promove 2º Encontro Estadual pelo Dia dos Animais para fortalecer políticas públicas de proteção

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), promove o 2º Encontro Estadual pelo Dia dos Animais. A atividade será um espaço dedicado ao diálogo, à formação e à troca de experiências sobre políticas públicas de proteção, bem-estar e defesa dos animais no Rio Grande do Sul. O evento ocorrerá no dia 29 de abril, a partir das 13h, no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre.

A iniciativa é alusiva ao Abril Laranja, mês de conscientização e prevenção contra a crueldade e maus-tratos aos animais. A abertura contará com a presença da secretária da Pasta, Marjorie Kauffmann. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 28 de abril de 2026.

O evento é destinado a gestores municipais, profissionais da área, entidades de proteção animal, representantes de órgãos públicos e demais participantes comprometidos com o desenvolvimento de estratégias para qualificar o cuidado com animais domésticos.

Apresentações

A programação inclui apresentações da Divisão de Proteção e Defesa dos Animais da Sema (Dippa) e da Defesa Civil, além de uma exposição técnica do Instituto Brasileiro de Medicina Veterinária do Coletivo (IMVC) sobre planos de contingência para atendimento a animais em situações de desastres. Ao final do encontro, será formado um fórum permanente de proteção animal, espaço destinado à integração e fortalecimento das entidades participantes.

Programação do 2º Encontro Estadual pelo Dia dos Animais reforça o compromisso do Estado com políticas públicas integradas e ações de conscientização, especialmente durante o Abril Laranja – mês dedicado à prevenção da crueldade contra os animais.