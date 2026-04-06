Governo do Estado reforça equipe na Fepam com novos concursados e destaca compromisso com continuidade do trabalho ambiental

Ao longo da semana, o grupo participará de atividades de integração e treinamentos conduzidos pelos departamentos da Fundação -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), vinculada à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), recebeu, nesta segunda-feira (6/3), 19 novos funcionários concursados, oriundos do processo seletivo realizado em 2022. As boas-vindas foram dadas na sede, em Porto Alegre, pela titular da Sema, Marjorie Kauffmann, pelo diretor-presidente da Fepam, Renato Chagas, e por chefias da Fundação.

Durante a recepção, Renato Chagas destacou sua trajetória no serviço público e a importância do momento para a instituição. “Estou no Estado desde 1981 e, na Fepam, desde a sua criação, em 1990. Sabemos da responsabilidade que é trabalhar na área ambiental e do compromisso que cada servidor assume com a sociedade. A chegada de novos concursados é fundamental para a recomposição do nosso quadro e para manter a produtividade e a qualidade do trabalho desenvolvido pela Fundação”, afirmou.

Os novos servidores se somam a mais de 50 profissionais já nomeados do mesmo concurso, que ingressaram a partir de 2024 – incluindo uma admissão realizada em março deste ano. Eles passam a ocupar cargos de níveis médio, técnico e superior.

Marjorie também relembrou sua trajetória na instituição, onde já atuou como servidora e presidente, destacando a relevância da Fepam na agenda ambiental do Estado e do país, onde é referência para outros órgãos ambientais. Tanto ela quanto o presidente reforçaram a importância da integração entre as áreas técnica e administrativa e desejaram êxito aos novos integrantes.

Dos 19 novos funcionários, 11 atuarão como analistas, cinco como assistentes administrativos e três como agentes técnicos. Ao longo da semana, o grupo participará de atividades de integração e treinamentos conduzidos pelos departamentos da Fundação. Após esse período, os servidores serão distribuídos entre a sede e as Gerências Regionais. Atualmente, a Fepam conta com 359 servidores, sendo 337 concursados.