Com financiamento do governo do Estado, Circuito Estadual de Skate terá quatro etapas em abril

Financiado com um investimento de R$ 2,5 milhões pelo governo do Estado, via Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), o Circuito Estadual de Skate terá suas quatro primeiras etapas realizadas em abril. O projeto integra o Programa Esporte e Lazer em Movimento e é apadrinhado pelo ídolo da modalidade, Sandro Dias, o "Mineirinho ".

No total, serão 20 etapas durante o ano. As quatro etapas de abril ocorrerão nas seguintes datas:

10 a 12 de abril, em Montenegro

17 a 19 de abril, em Canela

24 a 26 de abril, em Capão da Canoa e Xangri-lá (etapas simultâneas)

Participação e inscrições

Os eventos são realizados em formato de sessões de treinamento, denominadas “camps”, com 80 vagas por etapa. Podem participar crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, estudantes vinculados a instituições de ensino, participantes vinculados a projetos sociais ou entidades parceiras.

As inscrições são gratuitas, realizadas no site do Circuito , até um dia antes do começo de cada etapa do circuito. O projeto também prevê participação inclusiva, com acolhimento e atenção às necessidades específicas de cada participante, dentro dos critérios de idade e organização de cada etapa.

O primeiro camp ocorrerá na pista de Montenegro, que fica no Parque Centenário, na Rua Ibia, 31, no Bairro Centenário. A segunda etapa, em Canela, será sediada no Parque do Lago.

Em Capão da Canoa, o camp será na Praça Marcelo Siqueira, na Rua General Osório; e em Xangri-la, no Skate Park, na Avenida Paraguassu, 1.334.

Nos eventos, além das sessões de treinamentos abertas aos espectadores, ocorrerão atividades de exercícios corporais, alongamento e técnicas de respiração, aula prática de iniciação ao skate, oficinas de stencil e skate de dedo, roda de sentimentos e bate-papo integrativo entre monitores e alunos.

Circuito foi lançado com evento em Portão e percorrerá 20 municípios

O lançamento do Circuito Estadual de Skate foi realizado em 28 de março, em Portão . Durante o evento, atividades movimentaram o lançamento do circuito. O skatista profissional Paulo Galera fez uma apresentação com convidados para demonstrar a modalidade. O encontro contou ainda com uma aula prática de iniciação ao skate.

Com uma equipe responsável que supervisionará todas as atividades e atenção à valorização dos espaços públicos, da participação feminina e da presença de pessoas com deficiência a diversidade, os eventos serão organizados em sessões de treinamento itinerantes e ações formativas, divididos em duas faixas etárias, dos 7 aos 12 anos, e dos 13 aos 18.

A programação do Circuito Estadual de Skate contempla etapas em Portão, Montenegro, Canela, Capão da Canoa, Xangri-lá, Balneário Pinhal, Tramandaí, Arroio do Meio, Lajeado, Pelotas, Bagé, Rio Grande, Uruguaiana, Santa Maria, Santo Ângelo, Picada Café, Porto Alegre, Esteio, Novo Hamburgo e Sapiranga, além de um torneio amistoso final, que será realizado na Orla do Guaíba, em Porto Alegre.