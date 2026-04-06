Confira o calendário atualizado de jogos do Inter no Brasileirão e na Copa do Brasil

O Inter já conhece as datas de praticamente todos os jogos de Brasileirão que disputará antes da parada para a Copa do Mundo de Seleções. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) detalhou nesta semana as rodadas de 11 a 17 do campeonato nacional, que definem a agenda colorada até o final do mês de maio. Ao todo, até a pausa, cinco embates serão disputados no Beira-Rio. Confira abaixo o calendário completo:
– 01/04 (quarta-feira) – 19h30min – Inter x São Paulo – Beira-Rio;
– 05/04 (domingo) – 19h30min – Corinthians x Inter – Neo Química Arena;
– 11/04 (sábado) – 20h30min – Internacional x Grêmio – Beira-Rio;
– 19/04 (domingo) – 11h – Internacional x Mirassol – Beira-Rio;
– 25/04 (sábado) – 18h30min – Botafogo x Internacional – Mané Garrincha;
– 03/05 (domingo) – 18h30min – Internacional x Fluminense – Beira-Rio;
– 09/05 (sábado) – 16h – Coritiba x Internacional – Couto Pereira;
– 16/05 (sábado) – 18h30min – Internacional x Vasco da Gama – Beira-Rio;
– 23/05 (sábado) – 17h – Vitória x Internacional – Barradão.
Copa do Brasil
Já na quarta-feira (1°), a CBF divulgou as datas do confronto entre Inter e Athletic-MG, válido pela quinta fase da Copa do Brasil de 2026. A estreia colorada na competição ocorrerá no Orlando Scarpelli, neste mês, enquanto os 90 minutos finais do duelo serão disputados no Beira-Rio, em maio. Confira abaixo a programação:
– 22/04 (quarta-feira) – 20h30min – Athletic-MG x Internacional – Orlando Scarpelli;
– 12/05 (terça-feira) – 19h30min – Internacional x Athletic-MG – Beira-Rio.
Recopa Gaúcha
Em outra frente, a FGF (Federação Gaúcha de Futebol) informou nessa quinta-feira (2) que a Recopa Gaúcha 2026 será disputada no dia 6 de maio (quarta-feira), às 20h, no Estádio Bento Freitas. A edição deste ano será decidida entre Inter, campeão do Gauchão de 2025, e Brasil de Pelotoas, detentor do título da Copa FGF 2025 – Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann.
Em 12 edições da Recopa Gaúcha, seis clubes já conquistaram o título. O Grêmio é o maior vencedor, com cinco conquistas (2019, 2021, 2022, 2023 e 2025). Na sequência, estão Internacional (2016 e 2017) e Pelotas (2014 e 2020), com dois títulos cada um. Lajeadense (2015), São José (2018) e São Luiz (2024) completam a galeria dos campeões.
“Ano difícil”
Em partida válida pela nona rodada do Brasileirão, o Inter empatou em 1 a 1 com o São Paulo na noite da última quarta-feira (1°). Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Paulo Pezzolano voltou a afirmar que este será um ano difícil para o time.
“Esse é um ano que vai ser difícil, sabemos disso. E se não assumirmos que vai ser um ano duro, de muito trabalho, e se acharmos que esse é o Inter Campeão do Mundo, ou da Libertadores, vamos sofrer muito mais. Temos que entender que é um ano de transição em que vamos sofrer. (…) Eu só fico muito triste hoje porque não ganhamos 3 pontos”, afirmou o treinador.
O grupo colorado voltou aos treinos na tarde dessa quinta-feira (2), no CT Parque Gigante, após o empate com o São Paulo. A equipe agora já mira o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro: o Corinthians.
Os jogadores que iniciaram a partida contra o tricolor paulista ficaram na academia e realizaram atividades físicas e regenerativas. Já a outra parte do elenco foi ao campo e fez trabalhos com bola. Rochet e Félix Torres retornaram das suas seleções e treinaram com o grupo.
O Colorado volta a treinar nesta sexta (3) dando sequência na preparação para o duelo na Neo Química Arena. Válido pela décima rodada do Brasileirão, o confronto está marcado para este domingo (5), às 19h.
Após o encerramento da nona rodada do Brasileirão, na noite dessa quinta-feira, o Inter acabou caindo da 13ª para a 16ª posição da tabela de classificação, com 9 pontos.
