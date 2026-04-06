Grêmio estreia na Sul-Americana com transmissão da Rádio Província FM 100,7

O Grêmio entra em campo nesta quarta-feira, 8 de abril, para sua estreia na Copa Sul-Americana. O Tricolor gaúcho enfrenta o Montevideo City Torque, às 21h30, no Uruguai, dando início à caminhada no Grupo F da competição continental.

E o torcedor já tem compromisso marcado: a Rádio Província FM 100,7 transmite a estreia do Grêmio ao vivo pela Rede Gaúcha, levando todas as emoções da partida direto para os ouvintes da região. A cobertura promete todos os detalhes, com narração, comentários e informações em tempo real.

Pensando no clássico Gre-Nal do próximo sábado, o técnico Luís Castro deve optar por uma equipe alternativa ou mista, preservando os principais titulares. A estratégia também abre espaço para jovens talentos da base, já que a lista de inscritos conta com 29 jogadores formados no clube.

Além do adversário uruguaio, o Grupo F ainda tem Palestino e Deportivo Riestra, o que promete uma disputa equilibrada por vaga na próxima fase.

A expectativa é grande para o início da competição, e o torcedor gremista poderá acompanhar tudo pela Rádio Província FM 100,7, que destaca mais uma vez seu compromisso em levar o esporte com qualidade e emoção para toda a comunidade.

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