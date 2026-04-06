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Ex-centroavante do Grêmio Juarez Tanque morre aos 97 anos

Juarez Tanque estreou no Grêmio em 31 de março de 1955

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: O Sul
06/04/2026 às 14h24
Ex-centroavante do Grêmio Juarez Tanque morre aos 97 anos
Foto: Grêmio/Divulgação

O ex-centroavante do Grêmio Juarez Teixeira, conhecido como Juarez Tanque e Leão do Olímpico, morreu nesta segunda-feira (6), aos 97 anos, em Porto Alegre. Eternizado na Calçada da Fama, ele atuou de 1955 a 1962 no Tricolor e foi um dos maiores goleadores da história do clube.

Juarez Tanque estreou no Grêmio em 31 de março de 1955, na goleada por 7 a 0 sobre a Seleção de Paysandu, do Uruguai. Fez seu último jogo com a camisa tricolor na vitória por 2 a 0 no Gre-Nal disputado em 16 de dezembro de 1962.

Ao todo, Juarez participou de 306 jogos pelo clube, anotando 205 gols – média de 0,67 por partida, marca que o coloca entre os maiores artilheiros da história gremista.

Pentacampeão gaúcho, o apelido de Tanque originou-se da força física, dos gols decisivos e da liderança em campo. Para a torcida, Juarez eternizou-se como o Leão do Olímpico.

Depois de deixar os gramados, seguiu acompanhando o Grêmio, inclusive, como Conselheiro do Clube de 1983 a 2013.

Em 2023, na Arena, Juarez recebeu uma camisa personalizada, além de uma flâmula com suas conquistas e uma placa em homenagem ao seu aniversário de 95 anos.

O ex-atleta esteve presente em diversas conquistas com o Tricolor, sendo também campeão Panamericano pela Seleção Brasileira em 1956 e vice em 1960.

“O Grêmio presta solidariedade aos familiares e a toda nação gremista neste momento. Nos corações tricolores, Juarez seguirá imortal como o clube que tanto honrou”, afirmou o Tricolor em nota. A causa da morte não foi divulgada.

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