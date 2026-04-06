Na Arena, Grêmio empata em 0 a 0 com o Remo pela 10ª rodada do Brasileirão

Jogando em casa, o Grêmio empatou com o Remo em 0 a 0 na noite desse domingo (5), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Weverton defendeu um pênalti e o clube de Belém teve um jogador expulso. Com o resultado, a equipe de Luís Castro fica na 11ª colocação, com 12 pontos. O tricolor gaúcho volta a campo na quarta-feira (8) contra o Montevideo City Torque, pela Copa Sul-Americana.

Já pelo Brasileirão, a próxima partida do Grêmio é diante do Inter, no sábado (11), às 20h30min no Estádio Beira-Rio.

O jogo

O primeiro tempo começou com uma excelente jogada do ataque azulino. Logo aos três minutos, Maik recebeu pela esquerda e cruzou para a área gremista. Yago Pikachu pegou de primeira e quase marcou, mas a bola resvalou no goleiro e sobrou para Taliari, que, sem ninguém à frente, deu um chute bizarro para o outro lado, nas mãos de Weverton, já “morto” no lance.

O Grêmio, por sua vez, apesar de ter maior posse de bola, encontrava dificuldades para chegar à área ou mesmo finalizar de longe.

Nardoni até tentou aos 18 minutos: recebeu dentro da área, mas também se atrapalhou na finalização. Enquanto isso, o ataque azulino iniciava sua sequência de chances perdidas. Em seguida, foi a vez de Alef Manga, que fingiu o chute, driblou o adversário e acabou tocando para ninguém.

De forma geral, o primeiro tempo apresentou um futebol tecnicamente fraco. Nem o apoio da torcida fez o Grêmio crescer em campo. Nem mesmo o erro de Tchamba, aos 30, ao entregar a bola na defesa, foi suficiente para os gaúchos encontrarem o caminho do gol.

Na sequência, o Remo respondeu em jogada pela lateral. David Braga fez bom cruzamento, Alef Manga dominou e ajeitou para Patrick, que finalizou perto da trave. O melhor momento do Grêmio até então foi uma bola na trave de Amuzu.

O problema para os donos da casa veio quando Yago Pikachu invadiu a área e foi derrubado por Zortea. A arbitragem assinalou pênalti, mas Alef Manga desperdiçou a cobrança ao bater no canto esquerdo, onde Weverton caiu bem para fazer a defesa.

Em seguida, saíram três cartões amarelos: Pavón, Arthur Melo e Yago Pikachu foram advertidos, enquanto a primeira etapa caminhava para um final sem gols no placar.

O segundo tempo começou com mudanças apenas do lado gremista. Foram três alterações, incluindo a entrada de mais um atacante. Mesmo assim, o Remo seguiu criando mais, ainda sem eficiência nas finalizações.

Aos 10 minutos, Pikachu fez bom cruzamento na direção de Taliari, que cabeceou muito mal, mesmo com espaço livre. Pouco depois, foi a vez de Pikachu, agora no chão, arriscar de fora da área. Weverton fez grande defesa e espalmou para a linha de fundo.

O bom momento seguiu do lado remista. Alef Manga arriscou de fora da área aos 19 e quase marcou para o Leão Azul, mas Weverton acompanhou bem o lance. O problema veio quando Yago Pikachu, que já tinha cartão amarelo, recebeu o segundo e acabou expulso, desfalcando o lado direito do ataque azulino.

A expulsão de Yago forçou Léo Condé a mexer na equipe para recompor o setor, enquanto o Grêmio rapidamente entendeu o cenário e passou a pressionar o Remo na saída de bola.

Em um desses lances, o Grêmio chegou muito perto do gol após cruzamento na área remista chegar na testa de Gustavo Martins, que joga a redonda bem ao lado da trave direita de Rangel.

Com a pressão gremista, Condé fez nova troca, tirando Taliari para a entrada de Jaderson no meio-campo. A mudança só retardou um pouco a pressão Gremista, que teve pelo menos mais duas boas chances. Por sorte, Rangel estava seguro na meta e evitou o gol, forçando assim um empate sem gols que não ajudou, mas para o panorama da partida foi salvador aos azulinos.

Ficha técnica

– Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery, Pedro Gabriel; Zortéa (Arthur Melo), Juan Nardoni (Dodi), Monsalve (Tetê); Enamorado (Gabriel Mec), Amuzu e Carlos Vinícius. ​Técnico: Luís Castro.

– Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba, Mayk; Leonel Picco, Patrick; David Braga (Matheus Alexandre), Yago Pikachu, Alef Manga (Jajá) e Gabriel Taliari (Jáderson). Técnico: Léo Condé.