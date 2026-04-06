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Flamengo reage e vence Santos de virada por 3 a 1 no Brasileirão

Pedro, Jorginho e Paquetá marcaram para Rubro-Negro no segundo tempo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/04/2026 às 00h21

O Flamengo encostou no G4 (zona de classificação para a Copa Libertadores) do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos, ao vencer o Santos de virada (3 a 1), diante de mais de 68 mil torcedores que lotaram o Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, neste domingo (5). O time entrou em campo pressionado, após a derrota por 3 a 0 na última quinta-feira (2) para o Bragantino. Após um primeiro tempo fraco, a equipe chegou a sair de campo vaiada pela torcida.

Na volta do intervalo, Lautaro Díaz abriu o placar para o Santos aos dois minutos, em um contra-ataque fulminante. Na sequência, aos seis, Léo Ortiz chegou a empatar o jogo, mas o gol foi anulado pelo árbitro Anderson Daronco, após revisão do Árbitro de Vídeo (VAR). Os jogadores rubro-negros contestaram a decisão de Daronco, ao assistirem às imagens do lance no telão do Maracanã, mas o juiz de campo manteve o gol invalidado.

O time carioca não esmoreceu e seguiu pressionando até arrancar o empate aos 18 minutos.. Carrascal cruzou na medida para Pedro marcar de cabeça e deixar tudo igual, para delírio da torcida. Foi o 161º gol do centroavante que se igualou a Gabigol (atualmente no Santos) como maior artilheiro do clube neste século.

Com mais posse de bola e objetividade, o Flamengo chegou à virada após pênalti cometido por Barreal ao puxar Arrascaeta, que aproveitaria uma bola cruzada na pequena área. Jorginho foi para a cobrança e balançou a rede aos 25 minutos, ao acertar o lado direito do gol de Gabriel Brazão.

E não parou por aí. Aos 43 minutos, o equatoriano Gonzalo Plata disparou com a bola, deixou para trás Luan Peres e Arão antes de tocar para Lucas Paquetá marcar um golaço, que selou a vitória do Flamengo por 3 a 1.

Outros resultados da 10ª rodada

Também na noite deste domingo (5), o Atlético-MG derrotou o Athletico-PR por 2 a 1 na Arena MRV, em Belo Horizonte. Victor Hugo abriu o placar para os donos da casa na primeira etapa. No segundo tempo, Scarpa ampliou para o Galo e Julimar descontou para o Furacão.

Na Arena Condá, em Santa Catarina, a Chapecoense saiu na frente contra o Vitória com gol de Neto Pessoa, Os visitantes ficaram com um jogador a menos em campo, depois da expulsão de Edenilson no fim do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Matheuzinho deixou tudo igual; 1 a 1.

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(Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)
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