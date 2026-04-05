Fora de casa, Inter vence o Corinthians por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro

Em confronto válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter venceu o Corinthians por 1 a 0 na noite desse domingo (5), na Neo Química Arena, em São Paulo. Com o resultado, o time de Paulo Pezzolano subiu para a 13ª posição da tabela, com 12 pontos, e se afastou da zona de rebaixamento. O Colorado volta a campo no próximo sábado (11), às 20h30min, diante do Grêmio, no Beira-Rio.

Após a derrota em casa, o Corinthians comunicou o desligamento do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica. O clube alvinegro está há nove jogos sem ganhar. Ainda antes do anúncio, a torcida do time paulista já fazia protestos. Ao fim do confronto, quando os jogadores e comissão técnica se reuniram para saudar a Fiel nas arquibancadas, a torcida cantou “Vergonha, vergonha, time sem vergonha” em Itaquera.

O jogo

A primeira tentativa do jogo partiu do time da casa. Angileri recebeu de André Ramalho e buscou o cruzamento para dentro da área. A bola tomou curva e quase acertou o gol, mas foi para fora. Já com 25 minutos, Matheuzinho cobrou escanteio e Raniele cabeceou, mas mandou para fora.

Aos 29 minutos, o Inter chegou com perigo. Carbonero recebeu do lado direito e cruzou rasteiro para trás. A zaga do Corinthians não afastou e Bernabei finalizou de primeira para defesa de Hugo Souza. Depois do lance, o impedimento foi marcado. Com 39 minutos, Matheuzinho cruzou bola na segunda trave e Raniele cabeceou nas mãos de Rochet.

No segundo tempo, com 10 minutos de jogo, Bruno Gomes cobrou falta para dentro da área e Borré subiu de cabeça, mas entregou nas mãos de Hugo Souza. Três minutos depois, Garro foi derrubado perto da intermediária, cobrou falta direto para o gol e Rochet encaixou. Aos 17 minutos, Angileri cruzou para dentro da pequena área. Yuri Alberto chegava para finalizar, mas a zaga do Inter mandou para escanteio.

Já aos 18 minutos, o Corinthians teve a melhor chance do jogo. Angileri inverteu o jogo para André Ramalho, que escorou para Gustavo Henrique. O zagueiro dominou e finalizou, mas não pegou bem na bola e chutou para fora.

Foi aos 32 minutos que o Colorado abriu o placar. Vitinho acionou Bernabei. O argentino recebeu, avançou com a bola, cortou para o meio e finalizou forte da entrada da área, superando Hugo Souza. O Corinthians teve a chance de deixar tudo igual com 36 minutos. Zakaria cruzou, Yuri furou e Vitinho chegou batendo de primeira na segunda trave, mas acertou a rede pelo lado de fora. Já aos 53min, teve gol anulado de Thiago Maia. Após assistência de Aguirre, o meio-campista saiu cara a cara com Hugo e definiu para as redes, mas o lance foi invalidado por impedimento.

Ficha técnica

– Corinthians (0): Hugo Souza; Matheuzinho (Dieguinho), André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele (Pedro Raul), Matheus Pereira (Garro), André e Breno Bidon (Zakaria Labyad); Lingard (Vitinho) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

– Internacional (1): Rochet; Bruno Gomes (Juninho), Gabriel Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Paulinho (Bruno Henrique), Bernabei e Vitinho (Aguirre); Carbonero (Thiago Maia) e Borré (Alerrandro). Técnico: Paulo Pezzolano.

– Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Alex dos Santos e Felipe Alan de Oliveira. Quarto Árbitro: André Luiz Policarpo Bento. VAR: Paulo Renato da Silva Coelho.





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