Domingo, 05 de Abril de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado emite os primeiros certificados para sistemas de logística reversa no Rio Grande do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), emitiu os primeiros doze Certificados de Cadastro de Sistemas...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/04/2026 às 15h06
Governo do Estado emite os primeiros certificados para sistemas de logística reversa no Rio Grande do Sul
-

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), emitiu os primeiros doze Certificados de Cadastro de Sistemas de Logística Reversa (CCSLRs) no Rio Grande do Sul. Os documentos representam um avanço na operacionalização da Política Estadual de Resíduos Sólidos, uma vez que, até então, não havia cadastro regulamentado de sistemas dessa natureza.

A emissão dos certificados ocorre no âmbito da Resolução Consema 500/2023 , que estabelece as diretrizes para a implantação de sistemas de logística reversa — cadeias que visam o reaproveitamento e/ou destinação adequada de resíduos de produtos usados.

Os CCSLRs foram emitidos após a análise técnica dos processos de cadastro protocolados pelas entidades gestoras no Sistema Online de Licenciamento (SOL). A exigência de cadastro foi regulamentada pela Instrução Normativa Conjunta Sema-Fepam 07/2025 , que estabeleceu os procedimentos e critérios para a solicitação do certificado junto à Sema. Os agentes envolvidos em cadeias de produtos sujeitos à logística reversa tiveram até 30 de setembro de 2025 para enviar o planejamento e documentação requeridos.

No total, a Sema recebeu 16 cadastros, todos no modelo coletivo. Os doze primeiros documentos são relativos a sistemas que tratam embalagens no geral — de papel, papelão, plástico, alumínio, aço, vidro, ou também de combinações desses materiais, como no caso de embalagens cartonadas — e foram emitidos para as seguintes entidades gestoras:

  • A Gente Recicla
  • AMBIPAR Environment Collection SA
  • AMBIPAR Environment Viraser SA
  • Coalizão Embalagens
  • ILOG Instituto Brasileiro de Logística Reversa
  • Instituto Loop
  • Instituto Rever
  • MAPA.SA
  • Pegada Neutra Soluções Ambientais Ltda
  • Polen
  • Pragma Soluções, Serviços e Projetos Ltda
  • Prolata

Destaca-se que entidades que entregaram planos de logística reversa e não constam na relação acima ainda não tiveram o CCSLR emitido devido a pendências no cadastro.

Sobre a logística reversa

A logística reversa é um instrumento previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, e consiste no conjunto de ações destinadas a viabilizar a coleta, o transporte e a destinação ambientalmente adequada de produtos e embalagens após o uso pelo consumidor, permitindo o retorno dos materiais ao ciclo produtivo ou sua adequada disposição final.

No modelo coletivo, a implementação desses sistemas ocorre por meio de entidades gestoras, responsáveis por organizar e operacionalizar a logística reversa em nome das empresas aderentes.

Com a emissão dos primeiros certificados, a Sema dá início a uma nova etapa da implementação da logística reversa no Rio Grande do Sul, garantindo maior controle sobre os sistemas em operação e contribuindo para ampliar a recuperação de materiais recicláveis, bem como o fortalecimento da economia circular no Estado.

O cadastro de sistemas de logística reversa — de todos os tipos — segue aberto até 30 de abril de 2026 e deve ser realizado por meio do SOL. Mais informações podem ser encontradas na no site da Sema destinada à logística reversa .

Texto: João Pedro Flores/Ascom Sema
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Iniciativa envolve a demolição, por meio de britagem, dos restos de prédios e de casas do bairro Navegantes -Foto: Divulgação Sema
Meio ambiente Há 1 dia

Governo do Estado avança em projeto que prevê destinação adequada de resíduos da enchente em Arroio do Meio

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sed...

 Biólogo Fernando Fernandes foi o pesquisador responsável pelo estudo na Unidade de Conservação -Foto: Divulgação Sema
Meio ambiente Há 2 dias

Espécie de planta rara é descoberta no Parque Estadual do Espinilho em Barra do Quaraí

Uma planta até então desconhecida pela ciência foi identificada no extremo oeste do Rio Grande do Sul, no Parque Estadual do Espinilho, unidade de ...

 Biólogo Fernando Fernandes foi o pesquisador responsável pelo estudo na Unidade de Conservação -Foto: Divulgação Sema
Meio ambiente Há 3 dias

Espécie de planta rara é descoberta no Parque Estadual do Espinilho em Barra do Ribeiro

Uma planta até então desconhecida pela ciência foi identificada no extremo oeste do Rio Grande do Sul, no Parque Estadual do Espinilho, unidade de ...

 -
Meio ambiente Há 5 dias

Governo do Estado prorroga consulta pública do Plano de Ação Climática do Rio Grande do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Assessoria do Clima (Asclima), prorrogou por mais 15 dias...

 -
Meio ambiente Há 2 semanas

Projeto do governo estadual baseado em economia solidária recupera 300 nascentes e distribui 3,9 mil mudas de espécies nativas

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), vem ampliando os resultados do projeto Cadeia Produtiva Solid...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 33°
20° Sensação
3.68 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Segunda
34° 18°
Terça
20° 18°
Quarta
24° 15°
Quinta
25° 12°
Sexta
27° 13°
Últimas notícias
Brasil Há 4 minutos

Tempo de rádio e TV abre disputa por apoio de partidos do “Centrão”; veja quanto tempo cada partido terá de propaganda para presidente
Imposto de Renda Há 7 minutos

Imposto de Renda 2026: o que acontece se não declarar? Veja as consequências
Esportes Há 9 minutos

Fora de casa, Inter vence o Corinthians por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro
Política Há 13 minutos

Gestão Bolsonaro alterou regras do INSS para permitir funcionamento de cartão que impulsionou o Banco Master, diz jornal
Polícial Há 17 minutos

Homem é preso suspeito de matar o pai no interior de Porto Lucena

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,00%
Euro
R$ 5,94 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 376,589,66 +2,96%
Ibovespa
188,052,02 pts 0.05%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6993 (04/04/26)
07
17
25
49
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3653 (04/04/26)
02
03
04
06
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2907 (01/04/26)
00
01
04
05
09
25
27
28
34
36
53
58
67
69
72
80
82
93
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2940 (04/04/26)
05
13
18
29
31
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias