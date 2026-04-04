Governo do Estado avança em projeto que prevê destinação adequada de resíduos da enchente em Arroio do Meio

Iniciativa envolve a demolição, por meio de britagem, dos restos de prédios e de casas do bairro Navegantes -Foto: Divulgação Sema

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), avança em mais uma ação de reconstrução sustentável no Vale do Taquari, no âmbito do Plano Rio Grande . Resíduos da construção civil de Arroio do Meio, gerados pelas enchentes de 2024, contarão com destinação ambientalmente adequada. Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é o programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

A iniciativa envolve a demolição, por meio de britagem, dos restos de prédios e de casas do bairro Navegantes, conforme acordo prévio com a prefeitura. Os materiais passíveis de reaproveitamento serão encaminhados para reciclagem e poderão ser utilizados em obras de utilidade pública, como acessos em vias rurais.

Materiais passíveis de reaproveitamento serão encaminhados para reciclagem e poderão ser usados em obras de utilidade pública -Foto: Divulgação Sema

A operação terá duração de sete meses, com a destinação de R$ 1,054 milhão do Fundo do Plano Rio Grande. O modelo teve início em Cruzeiro do Sul, em 2025, quando o bairro Passo de Estrela recebeu uma operação semelhante de reaproveitamento de escombros por meio de britagem de resíduos da construção civil.

“A experiência demonstrou ser possível garantir destinação ambientalmente adequada aos materiais gerados pelo desastre, aliando responsabilidade ambiental à utilidade prática na reconstrução, com a reutilização dos materiais em obras públicas. A partir dos resultados positivos obtidos na primeira iniciativa, a operação foi ampliada e qualificada em Arroio do Meio”, afirmou a titular da Sema, Marjorie Kauffmann.

Reciclagem e reaproveitamento dos resíduos

Enquanto a Sedur é responsável pela etapa de demolição, a Sema coordena a operação de britagem e reciclagem, garantindo o reaproveitamento dos resíduos. O processo gera a brita, material utilizado na construção civil e que pode ser reaproveitado em obras públicas, reduzindo a necessidade de extração de novos recursos naturais ou de encaminhamento desses materiais a aterros sanitários.

Operação terá duração de sete meses, com a destinação de R$ 1,054 milhão do Fundo do Plano Rio Grande -Foto: Divulgação Sema

O material reciclado é mensurado periodicamente e doado à prefeitura de Arroio do Meio. Entre os usos indicados estão a recuperação de vias rurais, melhoria de acessos e outras intervenções em áreas públicas ou comunitárias. A definição dos locais de aplicação do material cabe ao município, de acordo com as necessidades, fortalecendo a atuação local e o apoio direto à reconstrução do território.