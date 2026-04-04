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Bombeiros buscam por mulher desaparecida após chuva em Piracicaba

Ela dirigia o carro que caiu no Corrego do Enxofre

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/04/2026 às 12h02

Os bombeiros retomaram na manhã deste sábado (4) as buscas por uma mulher que desapareceu após seu carro cair no Córrego do Enxofre, em Piracicaba, no interior paulista, durante as fortes chuvas que atingiram a cidade na última quinta-feira (2).

Segundo a Defesa Civil, a cidade chegou a registrar 75 milímetros de chuva naquele dia. Por causa do volume elevado, a condutora perdeu o controle do veículo, caindo na calha do Ribeirão do Enxofre, com o automóvel arrastado pela correnteza.

Chuvas de ontem

Nesta sexta-feira (3) foram registradas chuvas fortes em algumas cidades do estado de São Paulo. Em Franca, o alto volume de precipitação pluviométrica provocou a queda de um muro de arrimo nos fundos de um imóvel localizado no Jardim Aeroporto.

De acordo com os Bombeiros, a estrutura colapsou e atingiu parte dos cômodos de uma residência, sendo necessária a retirada dos moradores. A família ficou desalojada e foi encaminhada para a casa de parentes. Não houve vítimas.

Em Jambeiro, as fortes chuvas provocaram pontos de alagamento e de enxurrada, além de queda de barreiras. Segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, foram registradas quedas de barreiras na Rodovia Coronel João do Amaral Gurgel e também nas estradas do Matão e do Serrote. Não houve registro de vítimas ou de pessoas desabrigadas.

Na cidade de Registro, houve pontos de alagamentos temporários em vias públicas e queda parcial de um muro sobre a calçada no bairro Arapongal, sem vítimas.

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