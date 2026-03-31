ABDI tem R$ 6,8 milhões em editais e bolsas com foco em inovação

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) está com inscrições abertas ou com início esta semana para participação em editais e seleção de bolsistas em iniciativas com foco na inovação, transformação digital e fortalecimento da competitividade do setor produtivo. No total, as bolsas e editais somam mais de R$ 6,8 milhões.

“As iniciativas contemplam diferentes áreas estratégicas, como a digitalização de pequenos negócios, o uso de inteligência artificial na indústria, soluções em saúde digital e o incentivo à pesquisa aplicada, com prazos em andamento para participação”, destaca a agência, cujo objetivo é promover a execução de políticas de desenvolvimento industrial, que contribuam para a geração de empregos no Brasil.

O edital do programa E-commerce.BR é o que reúne o maior volume de recursos, R$ 3,94 milhões . A publicação está prevista para quinta-feira (2 de abril) e é voltada para a seleção de soluções inovadoras voltadas “à inserção e à expansão de micro, pequenas e médias empresas e microempreendedores individuais no comércio eletrônico”.

A seleção, realizada em parceria entre a ABDI e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), vai priorizar soluções das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. As inscrições poderão ser feitas na página do programa .



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A iniciativa tem o objetivo de contribuir para a redução de desigualdades regionais. O edital parte da constatação de que houve uma queda da participação dessas regiões nas vendas on-line , de 11,28% para 8,65%, de 2023 para 2024. Os dados são do Observatório do Comércio Eletrônico Nacional.

Na área de inteligência artificial estão abertas, até o dia 5 de maio, as inscrições para o Desafio Brasileiro de Inteligência Artificial para o Setor Produtivo . O concurso vai distribuir R$ 1,5 milhão aos 30 melhores projetos que apresentem soluções baseadas em Inteligência Artificial (IA) para solucionar desafios reais da indústria.

Destinado a empresas de base tecnológica e startups , o edital do desafio selecionará projetos que resolvam problemas específicos relacionados ao núcleo do negócio produtivo em unidades das indústrias extrativa, de transformação, de máquinas e equipamentos, de eletricidade e gás e da construção civil.

“Além das soluções premiadas, a iniciativa resultará na criação de um Hub de Inovação em IA e de um Portfólio Nacional de Soluções em Inteligência Artificial para a Indústria, plataforma on-line que reunirá tecnologias, resultados e potenciais de replicação”, diz a ABDI. Mais informações podem ser obtidas na página do Desafio Brasileiro de IA .

Já na área da saúde, o Concurso de Inovação em Saúde Digital prevê R$ 1,27 milhão para a seleção e implantação de soluções voltadas a desafios reais da rede pública no Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB/Ebserh) , que atuará como ambiente de experimentação, validação e difusão das tecnologias, com foco no monitoramento da jornada do paciente no centro cirúrgico ou a implementação de um sistema inteligente de gestão de estoques hospitalares.

O edital será publicado na quarta-feira (1ª), quando também começam as inscrições. O prazo vai até o dia 15 de maio, via Plataforma Prosas . O concurso, que integra a estratégia de fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), busca propostas capazes de impulsionar a transformação digital, qualificar a assistência e aumentar a eficiência dos serviços.

A iniciativa é resultado de um convênio entre a ABDI, o HUB-UnB/Ebserh e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec), responsável pela gestão dos recursos.

Bolsas

Os interessados em concorrer à Bolsa ABDI de Pesquisa em Economia Industrial podem se inscrever até o dia 30 de abril. No total, serão destinados R$ 174 mil para premiar projetos de estudantes de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado voltados aos desafios contemporâneos da política industrial, da transformação produtiva e da competitividade no país.

Nesta primeira edição, será contemplado apenas um projeto por categoria, e todos deverão abordar o tema “O papel da política industrial na transformação estrutural da economia”. As inscrições devem ser feitas pelo endereço https://www.abdi.com.br/abdibolsapesquisa/ .

“A iniciativa busca aproximar a produção acadêmica das demandas reais da indústria, incentivando pesquisas com aplicação prática em áreas estratégicas como indústria 4.0, digitalização, inteligência artificial e transição energética, além de fortalecer o diálogo entre governo, setor produtivo e comunidade científica”, informou a agência de desenvolvimento.