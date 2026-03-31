Epagri amplia Campo Experimental de Piscicultura com investimento de R$ 3,7 milhões

Cepit ganhou 24 novos viveiros de piscicultura e dois reservatório de água – Foto: Divulgação/Epagri

O Campo Experimental de Piscicultura de Itajaí (Cepit) recebeu ontem, 30 de março, autoridades, representantes de entidades de produtores de tilápia, pesquisadores, técnicos e corpo técnico da Epagri para celebrar a entrega das obras de ampliação da unidade, um investimento de R$ 3,7 milhões. O corte da fita simbólica foi realizado pelo presidente da Epagri, Dirceu Leite, e pelo secretário de Aquicultura e Pesca de SC, Tiago Frigo.

Na oportunidade, também foi feita a entrega simbólica de equipamentos à Estação Experimental de Itajaí (EEI), no valor de R$ 1,25 milhão, para pesquisas nas áreas de olericultura orgânica, fruticultura e arroz, que ganharam novos tratores, roçadeira, empilhadeira, veículos e equipamento para produção de biofertilizante.

As obras no Cepit levaram três anos para serem concluídas e consiste em 20 novos viveiros de 200m², quatro viveiros de 500m² e dois reservatórios de água de 2.000m², totalizando 9.950m² de área alagada. Os investimentos também possibilitaram ampliar a rede de drenagem e reforçar a rede elétrica, com a instalação de um gerador de 125 KVA, além da colocação de cercas e telas de proteção contra predadores e vetores.

O pesquisador Bruno Corrêa da Silva destacou que a ampliação do Cepit dá melhores condições à equipe para dar andamento às pesquisas em melhoramento genético de tilápia , produção de formas jovens em sistemas fechados, reprodução de alevinos e desenvolvimento de manejos para solucionar problemas sanitários.

“A nova estrutura nos dá mais segurança em relação à questão hídrica, já que temos cultivos à montante na EEI e água proveniente de outras atividades de pesquisa pode trazer problemas sanitários. Também em relação à sustentabilidade porque os reservatórios possibilitam que possamos fazer o reuso da água em todos os experimentos”, apontou.

Outro benefício é o novo sistema de drenagem, que protege os viveiros de eventos climáticos severos, como enchentes. “Sem falar na importância de ter um gerador de energia potente, tão necessário na piscicultura para evitar prejuízos com apagões por causa das bombas e aeradores que precisam estar ligados 2h/dia”, complementa.

Trabalho em equipe fez toda a diferença

O gerente do Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da Epagri (Cedap/Cepit), André Tortato Novaes, exaltou a equipe do Cepit, que trabalhou arduamente para que o projeto se tornasse realidade, sob a batuta de Bruno Corrêa da Silva. “Eu sou apenas mais um neste grupo, que este ano ganhou o reforço de novos pesquisadores e colaboradores. Eu também não posso deixar de agradecer ao coordenador de extensão, Éverton Della Giustina, que tem uma bagagem de engenharia de construção de viveiros gigante”.

Foto: Reprodução/Secom SC

O presidente da Epagri, Dirceu Leite, falou da satisfação em entregar uma obra tão significativa, que vem no esteio de outros investimentos que a Epagri fez nos últimos anos na melhoria da infraestrutura, compra de equipamentos modernos e reforço do corpo técnico. Tiago Frigo e a secretária municipal de Agricultura de Itajaí, Flávia Sehn, destacaram a importância das pesquisas realizadas em Itajaí no desenvolvimento das cadeias produtivas de alimentos. “ Mais gente precisa saber que a cidade é um centro de produção de ciência agropecuária de excelência”, afirmou Flávia.

Também participaram da cerimônia o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Epagri, Reney Dorow, a presidente da Associação Catarinense de Aquicultura (Acaq), Ofélia Campigotto e o presidente da Cooperativa Juriti de Massaranduba, Orlando Giovanella. Após a solenidade no auditório do EEI, os participantes puderam conhecer as novas instalações do Cepit e tomar um gostoso café, produzido pelas mãos caprichosas das colaboradoras do Centro de Treinamento de Itajaí (Cetrei).

Por Renata Rosa, jornalista bolsista da Epagri/Fapesc

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