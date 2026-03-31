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Governo do Estado apresenta balanço de ações na área da agricultura no Rio Grande do Sul

O Governo do Estado apresentou, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), na segunda-feira (30/3),...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
31/03/2026 às 09h57
Governo do Estado apresenta balanço de ações na área da agricultura no Rio Grande do Sul
Balanço da Seapi consolida ações para fortalecer a agricultura e apoiar produtores rurais -Foto: Cassiane Osório/Ascom Seapi

O Governo do Estado apresentou, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), na segunda-feira (30/3), um balanço das ações desenvolvidas na área da agricultura desde abril de 2024, período em que a pasta esteve sob a gestão do secretário Edivilson Brum, que deixará o cargo nesta semana, em cumprimento às regras da Justiça Eleitoral.

Durante entrevista à imprensa, Brum detalhou investimentos, programas e políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor agropecuário gaúcho, com destaque para iniciativas de irrigação, apoio a produtores rurais em dificuldades financeiras e recuperação de estradas rurais.

Gestão aposta em medidas mitigatórias no campo

Os desafios impostos pelo clima, decorrentes das sucessivas estiagens e enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, foram mencionados pelo secretário, que ressaltou que ações e políticas públicas precisaram ser adotadas ao longo dos anos para reverter o cenário e promover a retomada do agronegócio gaúcho.

Entre as ações, o governo lançou programa de irrigação, com auxílio financeiro direto ao produtor rural; investiu em melhorias de estradas rurais com o objetivo de qualificar o escoamento da produção e as condições de vida da sociedade que mora no campo; além da busca por soluções para o endividamento dos produtores, convênios firmados com municípios para investimento em infraestrutura rural e realização de eventos, como a Expointer, que impulsionam o desenvolvimento do Estado.

“Ao longo de quase um ano à frente de uma Secretaria tão estratégica quanto a da Agricultura, tive a oportunidade de conhecer de perto as potencialidades e os desafios do agro gaúcho, visitando centenas de municípios em todas as regiões do Estado. Foi um período de amadurecimento, aprendizado e fortalecimento do nosso compromisso com o setor. Nesse período, avançamos na implementação de políticas públicas mitigatórias para reduzir os impactos enfrentados pelos produtores. Também reforçamos a compreensão de que o investimento em irrigação é fundamental para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Além disso, destacamos o papel do Estado na segurança alimentar global, contando com produtores qualificados que levam alimentos diariamente à mesa dos brasileiros e de consumidores em diversos países”, enfatizou Brum.

Legados

Em março deste ano, a Seapi lançou a terceira fase do Programa Irriga+ RS , pagando uma subvenção direta ao produtor rural de 20% do valor do projeto de irrigação, até o teto de R$ 150 mil. Com as demais fases em execução (um e dois), já são mais de 24 mil novos hectares irrigados, com potencial de R$ 61 milhões em subvenção do Estado e um investimento dos produtores na ordem de R$ 450 milhões.

Outro marco é a destinação de R$ 150 milhões, por meio do Fundo Plano Rio Grande (Funrigs) , para viabilizar a prorrogação de dívidas de crédito rural contratadas junto ao Banrisul. A medida alcançou 5.466 produtores, distribuídos em 380 municípios gaúchos.

Na área de infraestrutura rural, os investimentos somam R$ 105,2 milhões, com 356 convênios firmados com municípios gaúchos em situação de emergência. Foram repassados até R$ 300 mil por município atingido, destinados à recuperação de estradas rurais.

No balanço geral de 2025, Brum firmou 530 instrumentos de cooperação, que incluem estradas vicinais, Consulta Popular, termo de cooperação, horas-máquina, Avançar Poços, cisternas e emendas parlamentares, com 426 municípios atendidos e repasse de R$ 277,6 milhões.

Outro assunto que mereceu destaque foram os números da Expointer 2025. O recorde de público foi lembrado pelo secretário. Ao todo foram 1,01 milhão de visitantes e R$ 4,4 bilhões em volume de negócios.

Texto: Fabrízio Fernández/Ascom Seapi
Edição: Secom

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