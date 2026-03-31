Terça, 31 de Março de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo bloqueia R$ 1,2 bi do Executivo e R$ 334 mi de emendas

Decreto detalha congelamento de recursos do Orçamento

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/03/2026 às 00h33
Governo bloqueia R$ 1,2 bi do Executivo e R$ 334 mi de emendas
© Antônio Cruz/ Agência Brasil/Arquivo

O bloqueio de R$ 1,6 bilhão do Orçamento de 2026 , anunciado na semana passada, preservará os gastos com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) , divulgou nesta segunda-feira (30) o Ministério do Planejamento e Orçamento.

O governo federal publicou nesta noite segunda-feira (30) o novo decreto de programação orçamentária e financeira do primeiro bimestre , que detalha a distribuição por órgãos do congelamento de recursos orçamentários.

Do total bloqueado, a maior parte, R$ 1,26 bilhão, atinge despesas discricionárias (não obrigatórias) do Poder Executivo classificadas como RP2, o que exclui os investimentos do PAC. Os R$ 334 milhões recaem sobre emendas parlamentares .

A Lei de Diretrizes Orçamentárias regulamenta como se dará o bloqueio das emendas parlamentares, incluindo emendas impositivas.

Ajuste fiscal

Além do bloqueio, o decreto mantém o chamado faseamento de empenho, mecanismo que limita o empenho (autorização) de despesas ao longo do ano. Na prática, isso impõe uma restrição de até R$ 42,9 bilhões nos gastos discricionários até novembro.

O objetivo é alinhar o ritmo de execução das despesas à arrecadação prevista, evitando desequilíbrios nas contas públicas e permitindo ajustes ao longo do exercício, caso novas necessidades de contenção surjam.

O decreto estabelece que os limites de empenho serão liberados em etapas ao longo do ano — com prazos previstos para maio, novembro e dezembro. A estratégia acompanha os ciclos de reavaliação fiscal e permite maior controle sobre a execução do Orçamento.

Distribuição do bloqueio

Os cortes atingem diferentes áreas do governo, com maior impacto em pastas como o Ministério dos Transportes, que concentra R$ 476,7 milhões do bloqueio, seguido por órgãos ligados à infraestrutura e desenvolvimento regional .

Outros ministérios também registraram reduções, embora em menor escala, como o Ministério da Fazenda e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Já áreas como saúde e educação tiveram impacto praticamente nulo no bloqueio deste bimestre.

Os bloqueios foram distribuídos da seguinte forma:

• Ministério dos Transportes: R$ 476,7 milhões;

• Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte: R$ 131 milhões;

• Ministério da Agricultura e Pecuária: R$ 124,1 milhões;

• Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional: R$ 101 milhões;

• Ministério da Fazenda: R$ 100 milhões;

• Ministério das Cidades: R$ 84 milhões;

• Agência Nacional de Transportes Terrestres: R$ 81,2 milhões;

• Ministério do Esporte: R$ 67,7 milhões;

• Ministério de Portos e Aeroportos: R$ 30,3 milhões;

• Ministério da Cultura: R$ 23,9 milhões;

• Ministério das Comunicações: R$ 19,3 milhões;

• Ministério da Pesca e Aquicultura: R$ 8,8 milhões;

• Ministério do Turismo: R$ 7,3 milhões;

• Agência Nacional de Saúde Suplementar: R$ 3,4 milhões;

• Ministério da Saúde: R$ 1,7 milhão;

• Total: R$ 1,26 bilhão.

Monitoramento de contas

Segundo o governo, a execução orçamentária seguirá sob monitoramento contínuo, com possibilidade de novos ajustes para garantir o cumprimento da meta fiscal de 2026.

Os órgãos federais têm até 7 de abril para indicar quais programações serão efetivamente bloqueadas .

No caso das emendas parlamentares, a distribuição dos cortes seguirá regras específicas previstas na legislação vigente.

* Texto atualizado às 22h01 para ajuste de informação

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Há 7 horas

Expectativa é leiloar Aeroporto de Brasília em novembro, diz ministro

Ministro dos Portos e Aeroportos acompanhou leilão do Galeão

 Envato
Economia Há 8 horas

Imposto de Renda: educação financeira evita taxas indevidas

Com conhecimento e organização, é possível saber quais são as despesas dedutíveis e minimizar ou até mesmo deixar de pagar o imposto.

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 8 horas

Governo tem déficit de R$ 30 bilhões em fevereiro

Pé-de-Meia e reajuste de servidores pressionaram contas

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Há 8 horas

Galeão é arrematado por R$ 2,9 bilhões pela espanhola Aena

Valor representa ágio de 210,88% sobre o estabelecido em edital

 © Lula Marques/Agência Brasil
Economia Há 12 horas

Galípolo: Brasil está mais preparado para volatilidade do petróleo

País vende mais petróleo que importa e tem "gordura" para cortar Selic

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 33°
21° Sensação
1.97 km/h Vento
78% Umidade
100% (1.96mm) Chance chuva
06h43 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Quarta
32° 17°
Quinta
33° 17°
Sexta
33° 16°
Sábado
35° 18°
Domingo
35° 17°
Últimas notícias
Economia Há 2 horas

Governo bloqueia R$ 1,2 bi do Executivo e R$ 334 mi de emendas
Justiça Há 5 horas

Zanin condena acusado de participar de trote misógino contra alunas
8,66 quilômetros Há 6 horas

Coronel Bicaco inaugura obra rodoviária cujo investimento supera o valor de R$ 10 milhões
Síntese Há 6 horas

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS
Revisão geral Há 6 horas

Projeto aprovado no Legislativo de Coronel Bicaco garante aumento nos vencimentos dos servidores

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,25 -0,03%
Euro
R$ 6,01 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 375,964,20 +1,04%
Ibovespa
182,514,20 pts 0.53%
Mega-Sena
Concurso 2990 (28/03/26)
06
14
18
29
30
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6989 (30/03/26)
01
17
26
48
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3649 (30/03/26)
06
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2906 (30/03/26)
00
02
04
06
10
11
12
19
26
31
37
43
45
54
73
74
76
79
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias