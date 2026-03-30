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Imposto de Renda: educação financeira evita taxas indevidas

Com conhecimento e organização, é possível saber quais são as despesas dedutíveis e minimizar ou até mesmo deixar de pagar o imposto.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/03/2026 às 18h49
Imposto de Renda: educação financeira evita taxas indevidas
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Em 2025, 43 milhões de brasileiros declararam Imposto de Renda (IR), segundo a Receita Federal. A arrecadação deste ano, que se iniciou em 23 de março e irá até 29 de maio, deve ter um número similar de contribuintes, já que a isenção para quem ganha até R$ 5.000 entrará em vigor apenas em 2027.

Neste processo de acertar as contas com o governo, muitos brasileiros não sabem por onde começar e nem como fazer a declaração. Com isso, acabam perdendo oportunidades de deduções, ou seja, de abater o valor de despesas pessoais no imposto que seria pago. Por meio das deduções, é possível diminuir a taxa, ou até mesmo conseguir restituição, que é o processo de receber um pagamento de volta.

André Andrade, head de finanças da Refuturiza, unidade de negócios focada em educação e profissionalização do Cartão de TODOS, explica que "a educação financeira tem um papel importante neste momento. É por meio dela que alguém pode ganhar autonomia e aprender a declarar o Imposto de Renda, ou até mesmo tentar obter uma isenção ou a restituição".

Economizar no Imposto de Renda

"A educação financeira ensina a pessoa a organizar documentos, recibos e comprovantes ao longo do ano, o que facilita na hora de declarar o Imposto de Renda", menciona Andrade. O profissional da Refuturiza esclarece que coletar os comprovantes necessários é o primeiro passo para conseguir deduzir despesas.

De acordo com ele, ao entender melhor as regras do imposto, uma pessoa consegue identificar quais despesas podem ser abatidas. "Com conhecimento, o contribuinte evita pagar imposto a mais e aumenta as chances de restituição ou redução do valor devido", afirma.

Entre as despesas que podem ser abatidas, Andrade cita gastos com educação, como mensalidade de escolas, creches, cursos técnicos, cursos de graduação e de pós-graduação; despesas médicas, incluindo consultas, cirurgias e atendimentos com dentistas, fisioterapeutas e psicólogos; e gastos com dependentes, uma vez que a Receita Federal permite abater até R$ 2.275,08 por filhos ou enteados até 21 anos, ou 24 caso estejam cursando graduação ou curso técnico.

Além disso, doações, desde que sejam feitas para entidades enquadradas nas leis de incentivo fiscal; e planos de previdência privada, desde que sejam da modalidade PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e estejam comprovados com informe de rendimentos, também podem ser abatidos do Imposto de Renda.

Andrade recomenda que, para obter informações sobre deduções e aprender como declarar o Imposto de Renda, o público pode recorrer a plataformas on-line de educação financeira, uma vez que essas permitem aprender sobre o tema a qualquer momento e em qualquer lugar.

A Refuturiza, por exemplo, plataforma da qual Andrade faz parte, ajuda o público nessa jornada ao oferecer conteúdo de qualidade e confiável. "O +Cash, streaming da Refuturiza sobre educação financeira, apoia os usuários oferecendo conteúdos específicos sobre o Imposto de Renda, como orientações sobre quem precisa declarar, explicação sobre rendimentos tributáveis e isentos, dicas de organização de documentos e passo a passo para preencher a declaração", ressalta. 

O +Cash está disponível, com vídeos sobre educação financeira e conteúdo sobre finanças, para os assinantes do passaporte "Tô no gás" e do Plano Família da Refuturiza. A assinatura também dá acesso à plataforma com mais de mil cursos que podem ajudar no desenvolvimento pessoal e profissional.

A importância da análise de gastos

Andrade defende que o primeiro passo para conseguir deduções no Imposto de Renda é conhecer com detalhes as próprias finanças e ter controle sobre os gastos pessoais. Nesse processo, a educação financeira pode ajudar a mapear as despesas e organizar comprovantes em categorias que podem ser deduzidas.

"A educação financeira ajuda a pessoa a entender para onde o dinheiro está indo e a tomar decisões mais conscientes. Quando alguém aprende a registrar receitas e despesas, cria uma visão clara dos próprios hábitos de consumo", detalha ele.

De acordo com o profissional, ao conhecer os próprios gastos, alguém consegue, com mais facilidade, cortar despesas desnecessárias, evitar o endividamento, definir prioridades e metas de curto e longo prazo e manter um orçamento equilibrado.

"Na prática, a educação financeira transforma nossa relação com o dinheiro. Paramos de apenas comprar aleatoriamente no dia a dia para começar a controlar e planejar os gastos", informa.

Ao mapear todos os gastos, uma pessoa consegue ter uma visão mais global do próprio fluxo financeiro, reunir todas as despesas dedutíveis no Imposto de Renda ao longo do ano e, com isso, evitar pagar taxas indevidas.

De acordo com Andrade, o streaming +Cash da Refuturiza também pode ajudar nesta tarefa. "A plataforma conta com conteúdos educativos sobre finanças pessoais, tornando o aprendizado acessível e fácil de aplicar no dia a dia. Por meio de vídeos, é possível aprender como montar um orçamento pessoal, como controlar receitas e despesas e estratégias para sair das dívidas", resume.

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