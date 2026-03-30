Segunda, 30 de Março de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Galeão é arrematado por R$ 2,9 bilhões pela espanhola Aena

Valor representa ágio de 210,88% sobre o estabelecido em edital

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/03/2026 às 18h30
Galeão é arrematado por R$ 2,9 bilhões pela espanhola Aena
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Aeroporto Internacional do Galeão – Antônio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro, foi leiloado nesta segunda-feira (30) por R$ 2,9 bilhões. O valor representa um ágio de 210,88% sobre o mínimo estabelecido em edital, de R$ 932 milhões. A empresa vencedora foi a espanhola Aena, que fez a melhor proposta sobre a oferta de contribuição inicial.

No Brasil, a Aena já controla aeroportos como o de Congonhas (em São Paulo), Recife, Maceió, João Pessoa e Aracaju. A vencedora concorreu com outras duas empresas: a Zurich Airport – que opera os aeroportos de Florianópolis, Macaé, Natal e Vitória – e a RIOgaleão, atual controladora do aeroporto.

O leilão foi vencido após 26 lances em uma etapa em viva-voz, já que, na primeira etapa, a de apresentação de envelopes, a Zurich Airport e a Aena fizeram exatamente a mesma proposta, de R$ 1,5 bilhão. Já a atual controladora do aeroporto, a RIOgaleão, ofertou R$ 934.045.874,00 durante a abertura de envelopes 9na primeira etapa).

O certame de venda assistida foi realizado pelo Ministério de Portos e Aeroportos e pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) na sede da B3, no centro da capital paulista. O evento contou com a participação do ministro Silvio Costa Filho.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Atualmente, a gestão do aeroporto é da RIOgaleão (Rio de Janeiro Airport), controlada pela Vinci Airports (70%) e Changi Airports (30%).

O terminal foi concedido em um modelo de venda assistida, uma solução desenhada junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) para modernização regulatória e reequilíbrio econômico-financeiro. A concessionária vencedora vai assumir o controle total do aeroporto, já que a Infraero, que hoje detém 49% da operação, deixará o negócio.

No leilão, a empresa vencedora também assumiu o compromisso de pagar à União uma contribuição variável anual correspondente a 20% do faturamento bruto da concessão até o ano de 2039 .

O aeroporto do Galeão é uma das principais portas de entrada de turistas estrangeiros no país e também desempenha papel relevante na malha doméstica. Em 2025, o terminal registrou a movimentação de cerca de 18 milhões de passageiros, o equivalente a 13% do tráfego aéreo nacional.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Envato
Economia Há 20 minutos

Imposto de Renda: educação financeira evita taxas indevidas

Com conhecimento e organização, é possível saber quais são as despesas dedutíveis e minimizar ou até mesmo deixar de pagar o imposto.

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 21 minutos

Governo tem déficit de R$ 30 bilhões em fevereiro

Pé-de-Meia e reajuste de servidores pressionaram contas

 © Lula Marques/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Galípolo: Brasil está mais preparado para volatilidade do petróleo

País vende mais petróleo que importa e tem "gordura" para cortar Selic

 © Lula Marques/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Galípolo vê Brasil mais protegido da volatilidade que outros países

País vende mais petróleo que importa e tem "gordura" para cortar Selic

 © José Cruz/Agência Brasil
Economia Há 6 horas

Mercado eleva previsão da inflação para 4,31% este ano

Estimativa para o crescimento da economia é 1,85%

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 33°
29° Sensação
2.05 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h43 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Terça
33° 18°
Quarta
33° 16°
Quinta
29° 18°
Sexta
34° 16°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Esportes Há 3 minutos

Arena Freestyle reúne atletas e público em São Paulo
Geral Há 3 minutos

Colégio Militar reabre inscrição para candidatos com deficiência
Senado Federal Há 3 minutos

A vida real ainda não reflete a lei, aponta audiência sobre síndrome de Down
Economia Há 17 minutos

Imposto de Renda: educação financeira evita taxas indevidas
Câmara Há 17 minutos

Projeto autoriza porte de arma para fiscais do Procon em todo o país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,25 +0,20%
Euro
R$ 6,02 -0,24%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 371,829,21 +1,04%
Ibovespa
182,514,20 pts 0.53%
Mega-Sena
Concurso 2990 (28/03/26)
06
14
18
29
30
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6988 (28/03/26)
03
09
12
24
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3648 (28/03/26)
01
02
05
07
08
09
10
11
13
14
15
18
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2905 (27/03/26)
06
07
09
14
17
22
29
32
36
40
52
54
55
67
69
73
74
78
91
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias