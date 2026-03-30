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Conta de luz continua sem taxa extra para consumidores em abril

Segundo a Aneel, os reservatórios das usinas hidrelétricas estão com níveis satisfatórios

Por: Andre Eberhardt Fonte: Informações Rádio Agência
30/03/2026 às 11h37
Conta de luz continua sem taxa extra para consumidores em abril
(Foto: Copel)

A bandeira tarifária para o mês de abril continuará verde e sem cobrança extra na conta de luz para os consumidores. A informação foi confirmada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), na sexta-feira, 27 de março. 

Segundo a agência, com o volume de chuvas observado em março, há nível satisfatório nos reservatórios das usinas hidrelétricas, o que favorece a geração de energia mais barata.

As termelétricas, que apresentam custo mais elevado, são acionadas quando os níveis dos reservatórios estão baixos.

Desde janeiro, com o regime de chuvas em patamar favorável, tem vigorado a bandeira verde no país.

O sistema de bandeiras tarifárias reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis e o acionamento de fontes de geração. 


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