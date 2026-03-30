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Prazo para Declaração Anual de Rebanho começa nesta quarta no Rio Grande do Sul

Neste ano, são esperadas cerca de 358 mil declarações

Por: Andre Eberhardt Fonte: O Sul
30/03/2026 às 10h32
Prazo para Declaração Anual de Rebanho começa nesta quarta no Rio Grande do Sul
(Foto: freepik)

O governo do Rio Grande do Sul abre, nesta quarta-feira (1º), o período para a Declaração Anual de Rebanho referente ao ano de 2026. O prazo prossegue até 30 de junho. A declaração é uma obrigação sanitária de todos os produtores rurais gaúchos detentores de animais.

“O conjunto de informações obtidas por meio da declaração subsidia políticas públicas mais aderentes à realidade do campo, especialmente as relacionadas à vigilância e defesa sanitária animal. Isso permite que o Estado atue com maior efetividade no apoio aos produtores e na proteção do patrimônio sanitário”, destacou o diretor-adjunto do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Paulo André Souza.

Neste ano, são esperadas cerca de 358 mil declarações. “Temos boas expectativas na adesão pela entrega on-line, que traz facilidade e agilidade ao produtor. A Declaração Anual de Rebanho é uma ferramenta essencial, a qualidade desses dados impacta diretamente a capacidade de planejamento e resposta do serviço veterinário oficial, especialmente em cenários que exigem agilidade e precisão”, disse o chefe da Divisão de Controle e Informações Sanitárias, Richard Alves.

Como fazer

A declaração pode ser feita diretamente pela internet, em módulo específico dentro do Produtor Online (página estará disponível a partir de 1º de abril).  Caso prefira, o produtor também pode fazer o preenchimento nos formulários em PDF ou presencialmente nas Inspetorias ou Escritórios de Defesa Agropecuária, com auxílio de servidores da Secretaria da Agricultura e assinando digitalmente com sua senha do Produtor Online.

A Declaração Anual de Rebanho conta com um formulário de identificação do produtor e características gerais da propriedade. Formulários específicos devem ser preenchidos para cada tipo de espécie animal que seja criada no estabelecimento, como equinos, suínos, bovinos, aves, peixes e abelhas.

No formulário de caracterização da propriedade, há campos como situação fundiária, atividade principal desenvolvida na propriedade e somatória das áreas totais, em hectares, com explorações pecuárias. Já os formulários específicos sobre os animais têm questões sobre finalidade da criação, tipo de exploração, classificação da propriedade e tipo de manejo, entre outros.

Em 2025, a declaração teve adesão de 89,17% dos criadores de animais, um aumento de quatro pontos percentuais em relação ao índice registrado no ano anterior.



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