Chiapetta inicia nova etapa de vacinação contra a covid-19 nesta segunda-feira,31

A Secretaria Municipal da Saúde informa que a partir desta segunda-feira (31) está dando início a vacinação de mais três grupos da Campanha contra a COVID-19.

Serão vacinadas pessoas com deficiência permanente (de 18 a 59 anos ) e sem cadastro no BPC, pessoas em Situação de Rua (18 a 59 anos) e funcionários do Sistema de Privação de Liberdade e População Privada de Liberdade.

Com isso o município avança para os grupos de número de 15, 16 e 17 dentro do esquema de prioridades elencado pelo Plano Nacional de Operacionalização que prevê 28 grupos ao todo.

