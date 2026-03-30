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Por que o Rio Grande do Sul enfrenta calor acima dos 35°C mesmo após o fim do verão? Entenda o fenômeno

Mesmo após o fim do verão, estado registra máximas acima de 35°C e previsão indica persistência do calor até o início de abril

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações G1RS
30/03/2026 às 07h35 Atualizada em 30/03/2026 às 07h43
Por que o Rio Grande do Sul enfrenta calor acima dos 35°C mesmo após o fim do verão? Entenda o fenômeno
(Foto: Freepik)

O fim do verão não significou alívio nas temperaturas para os gaúchos. Desde a última sexta-feira (27), cidades do Rio Grande do Sul têm figurado entre as mais quentes do país, com registros que ultrapassam os 35°C em diferentes regiões.

Na sexta-feira, municípios como Teutônia, Camaquã e Sapucaia do Sul já apresentaram temperaturas elevadas. No sábado (28), Quaraí chegou a quase 37°C, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), reforçando o cenário atípico para o período de outono.

Neste domingo (29), o dia começou com predomínio de sol em praticamente todo o estado. A previsão indica que o calor deve persistir ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. A tendência é de continuidade desse padrão nos próximos dias.

A principal causa das altas temperaturas é a atuação de uma onda de calor sobre o estado. O fenômeno pode elevar os termômetros a até 38°C, algo incomum para esta época do ano. Essa condição está associada a uma massa de ar quente concentrada entre o Paraguai e o norte da Argentina, que avança sobre o território brasileiro.

Esse sistema atmosférico mantém o ar aquecido por vários dias consecutivos, fazendo com que as temperaturas fiquem acima da média para o período. Nas áreas mais afetadas, as máximas devem variar entre 35°C e 38°C.

De acordo com as previsões meteorológicas, a onda de calor deve persistir pelo menos até a próxima quarta-feira (1º), prolongando o desconforto térmico em diversas regiões do estado.

Apesar do predomínio do calor, a combinação com a umidade elevada pode provocar pancadas de chuva isoladas, principalmente entre a tarde e a noite. Esses episódios podem vir acompanhados de raios, mas tendem a ocorrer de forma localizada.

A partir do início de abril, a expectativa é de aumento da nebulosidade e da frequência de chuvas no centro-sul do Brasil. Esse cenário deve contribuir para a redução gradual das temperaturas, interrompendo o período de calor intenso registrado no final de março.


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