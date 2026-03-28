Vice-governador Gabriel Souza visita ExpoSafi e inaugura acesso asfáltico à cidade de Senador Salgado Filho

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, neste sábado (28/03), o acesso asfáltico a Senador Salgado Filho, na VRS-867. A entrega foi feita acompanhado de autoridades e moradores da região. A obra recebeu investimento de R$ 50,8 milhões do Tesouro do Estado, contempla 18 quilômetros de extensão e foi executada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt).

Antes do evento, Gabriel visitou a 11ª ExpoSafi, na cidade. A feira, que começou na quinta-feira, segue até este domingo (29/3), com negócios, shows e rodeio. E pela manhã, o vice-governador esteve na cidade de Alegria, onde inaugurou o acesso asfáltico ao município pela ERS-520

Durante a inauguração, o vice-governador ressaltou as melhorias trazidas pelos acessos asfálticos nos municípios. "Os avanços que apresentamos hoje só foram possíveis porque organizamos as contas do Estado. Sem ligação asfáltica entre municípios vizinhos, as regiões ficam isoladas, perdem dinamismo e reduzem sua capacidade de gerar emprego, escoar a produção e atrair investimentos. Foi para mudar essa realidade e melhorar a vida das pessoas que priorizamos a integração viária, investindo mais de R$ 800 milhões em acessos municipais", destacou Souza.

Grabriel Souza lembrou que as obras realizadas estão sendo possíveis porque o governo organizou suas contas -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, destacou que os benefícios de um acesso asfaltado são muitos. "Desde o custo logístico menor, passando pela facilidade no transporte de insumos, além do acesso a serviços, tudo contribui para um maior desenvolvimento dos municípios ", concluiu.

Antes, em dias de chuva, as condições da estrada impediam que caminhões passassem, ficando o trânsito restrito a veículos leves. Agora, com mais qualidade e segurança, veículos pesados podem trafegar pela rodovia a qualquer tempo. A obra na VRS-867, em Senador Salgado Filho, aguardada há décadas pela comunidade, contempla 18 quilômetros de extensão.

Gabriel também prestigiou a 11º ExpoSafi de Senador Salgado Filho, que segue até este domingoi -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Acessos Asfálticos no RS

Desde 2019, o Governo investiu mais de R$ 800 milhões em acessos asfálticos, eliminando barreiras históricas de ligação entre municípios. Antes, eram 62 municípios sem acesso asfáltico. Agora, 30 acessos já estão concluídos, 20 estão em obras e outros 12 trechos devem iniciar em breve, consolidando um novo ciclo de conectividade viária e integração territorial no Rio Grande do Sul.

Texto: Thales de Oliveira Moreira/Secom

Edição: Secom