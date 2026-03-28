Sábado, 28 de Março de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vice-governador Gabriel Souza visita ExpoSafi e inaugura acesso asfáltico à cidade de Senador Salgado Filho

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, neste sábado (28/03), o acesso asfáltico a Senador Salgado Filho, na VRS-867. A entrega foi feita acompa...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
28/03/2026 às 17h17
Vice-governador Gabriel Souza visita ExpoSafi e inaugura acesso asfáltico à cidade de Senador Salgado Filho
Gabriel e autoridades estadjuais e locais inauguraram o acesso asfáltico de 18 quilômetros -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, neste sábado (28/03), o acesso asfáltico a Senador Salgado Filho, na VRS-867. A entrega foi feita acompanhado de autoridades e moradores da região. A obra recebeu investimento de R$ 50,8 milhões do Tesouro do Estado, contempla 18 quilômetros de extensão e foi executada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt).

Antes do evento, Gabriel visitou a 11ª ExpoSafi, na cidade. A feira, que começou na quinta-feira, segue até este domingo (29/3), com negócios, shows e rodeio. E pela manhã, o vice-governador esteve na cidade de Alegria, onde inaugurou o acesso asfáltico ao município pela ERS-520

Durante a inauguração, o vice-governador ressaltou as melhorias trazidas pelos acessos asfálticos nos municípios. "Os avanços que apresentamos hoje só foram possíveis porque organizamos as contas do Estado. Sem ligação asfáltica entre municípios vizinhos, as regiões ficam isoladas, perdem dinamismo e reduzem sua capacidade de gerar emprego, escoar a produção e atrair investimentos. Foi para mudar essa realidade e melhorar a vida das pessoas que priorizamos a integração viária, investindo mais de R$ 800 milhões em acessos municipais", destacou Souza.

Grabriel Souza lembrou que as obras realizadas estão sendo possíveis porque o governo organizou suas contas -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Grabriel Souza lembrou que as obras realizadas estão sendo possíveis porque o governo organizou suas contas -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, destacou que os benefícios de um acesso asfaltado são muitos. "Desde o custo logístico menor, passando pela facilidade no transporte de insumos, além do acesso a serviços, tudo contribui para um maior desenvolvimento dos municípios ", concluiu.

Antes, em dias de chuva, as condições da estrada impediam que caminhões passassem, ficando o trânsito restrito a veículos leves. Agora, com mais qualidade e segurança, veículos pesados podem trafegar pela rodovia a qualquer tempo. A obra na VRS-867, em Senador Salgado Filho, aguardada há décadas pela comunidade, contempla 18 quilômetros de extensão.

Gabriel também prestigiou a 11º ExpoSafi de Senador Salgado Filho, que segue até este domingoi -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Gabriel também prestigiou a 11º ExpoSafi de Senador Salgado Filho, que segue até este domingoi -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Acessos Asfálticos no RS

Desde 2019, o Governo investiu mais de R$ 800 milhões em acessos asfálticos, eliminando barreiras históricas de ligação entre municípios. Antes, eram 62 municípios sem acesso asfáltico. Agora, 30 acessos já estão concluídos, 20 estão em obras e outros 12 trechos devem iniciar em breve, consolidando um novo ciclo de conectividade viária e integração territorial no Rio Grande do Sul.

Texto: Thales de Oliveira Moreira/Secom
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 4 horas

Superaquecimento de reator deve atrasar atividades de pesquisa

Incidente no equipamento do Ipen foi na segunda-feira

 Gabriel, juntamente com autoridades e comunidade local levantam os cones na inauguração do acesso municipal -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Vice-governador Há 6 horas

Vice-governador Gabriel Souza inaugura acesso asfáltico ao município de Alegria na Fronteira Noroeste do Estado

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, neste sábado (28/03), o acesso asfáltico ao municíopio de Alegria, na ERS-520. A obra recebeu investimen...

 Avanços do programa e os resultados já alcançados foram apresentados durante o ROD Conecta -Foto: Ascom Sefaz/Receita Estadual
Receita Estadual Há 9 horas

Programa Receita Orientada a Dados (ROD) impulsiona inovação e transforma o uso de dados na Receita Estadual

Após três anos de execução, o Programa Receita Orientada a Dados (ROD) já apresenta resultados concretos que vêm mudando, na prática, a forma como ...

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 11 horas

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 40 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

 -
Fazenda Há 12 horas

Com novo edital do Acordo Gaúcho, governo do Estado busca reduzir estoque de R$ 42 bilhões da dívida ativa

O segundo edital do Acordo Gaúcho , aberto para adesão desde a última semana, está oferecendo mais uma janela de oportunidade para os contribuintes...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 21° Máx. 35°
27° Sensação
0.93 km/h Vento
49% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h42 Nascer do sol
18h37 Pôr do sol
Domingo
36° 19°
Segunda
35° 20°
Terça
32° 17°
Quarta
29° 15°
Quinta
31° 15°
Últimas notícias
Esportes Há 10 minutos

Grêmio supera Internacional por 2 a 1 no Brasileiro Feminino
Saúde Há 2 horas

Saúde libera R$ 900 mil para combate ao Chikungunya em Dourados
Vice-governador Há 3 horas

Vice-governador Gabriel Souza visita ExpoSafi e inaugura acesso asfáltico à cidade de Senador Salgado Filho
Esportes Há 3 horas

Goiás sedia a Go Cup, o maior torneio de futebol infantil do mundo
Justiça Há 3 horas

Moraes proíbe drones perto da casa onde Bolsonaro cumpre prisão

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 +0,03%
Euro
R$ 6,03 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 370,472,28 +0,84%
Ibovespa
181,556,77 pts -0.64%
Mega-Sena
Concurso 2989 (26/03/26)
06
14
28
31
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6987 (27/03/26)
31
36
37
58
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3647 (27/03/26)
02
04
05
08
10
12
15
16
17
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2905 (27/03/26)
06
07
09
14
17
22
29
32
36
40
52
54
55
67
69
73
74
78
91
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias