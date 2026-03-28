Vice-governador Gabriel Souza inaugura acesso asfáltico ao município de Alegria na Fronteira Noroeste do Estado

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, neste sábado (28/03), o acesso asfáltico ao municíopio de Alegria, na ERS-520. A obra recebeu investimento de R$ 12,2 milhões do Tesouro do Estado e foi executada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt).

Na inauguração, Gabriel ressaltou a importância do acesso asfaltado para uma melhor qualidade de vida na cidade. "Fico muito feliz em retornar a Alegria para entregar uma obra tão importante para a população. Avançamos significativamente em todas as áreas nestes últimos anos e, embora ainda tenhamos muito a fazer, os resultados positivos já são uma realidade. Este acesso entre Alegria e Inhacorá beneficiará diretamente os moradores que precisam de atendimento de saúde ou de deslocamento para os estudos, além de ampliar o potencial de investimentos no município. Mais do que números, estamos entregando melhorias reais na vida das pessoas. Afinal, a melhor medida de uma obra é a satisfação e o bem-estar de quem vive aqui", afirmou o vice-governador.

Gabriel Souza destacou os benefícios da obra para a comunidade de Alegria e também da região -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, destacou que inaugurar a pavimentação do acesso a Alegria é motivo de grande satisfação. “Esta obra vai transformar a vida de milhares de famílias, trazendo mais segurança, conforto e esperança de um futuro melhor. A pavimentação do acesso reforça o compromisso do governo do Estado, sob a liderança do governador Eduardo Leite e do vice-governador Gabriel Souza, de cuidar das pessoas e investir no desenvolvimento de cada comunidade”, afirmou Costella.

Foram pavimentados seis quilômetros no acesso a Alegria. A ERS-520 desempenha um papel importante na integração e no acesso da população de Alegria à região, permitindo o escoamento da produção e o desenvolvimento da região, com geração de emprego e renda.

Odila Taborda, psicopedagoga e moradora do município, relata a importância da obra para a comunidade. “O benefício é grande demais. É o transporte, é a saída do grão colhido da terra, porque somos agricultores. Beneficia a nossa autoestima, pois a gente tem asfalto passando na nossa frente e isso é maravilhoso”, salientou.

Acessos Asfálticos no RS

Desde 2019, o governo do Estado já investiu mais de R$ 800 milhões em acessos asfálticos, eliminando barreiras históricas de ligação entre municípios. Antes, eram 62 municípios sem acesso asfáltico. Agora, 30 acessos já estão concluídos, 20 estão em obras e outros 12 trechos devem iniciar em breve, consolidando um novo ciclo de conectividade viária e integração territorial no Rio Grande do Sul.

Texto: Thales de Oliveira Moreira

Edição: Secom