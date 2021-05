Suspeita de fungo preto em paciente com Covid-19 é investigada em SC

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive) e a prefeitura de Joinville, no Norte, investigam um caso provável de mucormicose, infecção fúngica chamada popularmente como "fungo preto", em um paciente de 52 anos que já foi diagnosticado com a Covid-19 na cidade. No sábado (29/05), o estado e o município receberam um comunicado do Ministério da saúde sobre a investigação.

O paciente está internado em um hospital particular de Joinville e fez uma cirurgia na última semana. O homem é morador da Zona Norte de Joinville, testou positivo para Covid-19 em fevereiro deste ano e tem histórico de comorbidades (diabetes mellitus e artrite reumatoide).

As notícias sobre o quadro clínico do paciente são compartilhadas apenas com o Ministério da Saúde e com a Secretaria de Estado da Saúde (SES). Os órgãos não informaram se há previsão de quando o diagnostico será confirmado.

