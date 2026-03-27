Sexta, 27 de Março de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ibaneis pede R$ 4 bi a Fundo Garantidor de Créditos para socorrer BRB

Governo do DF oferece imóveis e estatais como garantias

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/03/2026 às 16h02

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, pediu um empréstimo de R$ 4 bilhões ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para reforçar o capital do Banco de Brasília (BRB).

O pedido foi formalizado por carta enviada ao fundo, com o objetivo de garantir a continuidade de serviços financeiros, apoiar políticas públicas e preservar a liquidez da instituição.

A operação prevê carência de um ano e seis meses, com pagamentos semestrais. A remuneração deve seguir o CDI acrescido de spread, conforme condições a serem definidas pelo FGC.

O modelo inclui tanto reforço de capital quanto eventual linha de liquidez, em formato ainda sujeito a ajustes entre as partes.

Garantias

Para viabilizar o crédito, o Governo do Distrito Federal propôs como garantias participações acionárias em empresas públicas, como a Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal), o BRB (Banco de Brasília) e a CEB (Companhia Energética de Brasília), além de nove imóveis públicos autorizados em lei.

Parte desses ativos, porém, enfrenta questionamentos. A área conhecida como Serrinha do Paranoá, por exemplo, teve o uso de garantias suspenso pela Justiça local , mas cabe recurso.

Outro ponto de controvérsia é o Centrad, complexo administrativo sem uso há mais de uma década e envolvido em disputa judicial.

Objetivo do aporte

O Governo do Distrito Federal classifica a operação como “estruturante” e afirma que o objetivo é recompor indicadores exigidos pela regulação bancária, como o Índice de Basileia, que mede a solidez das instituições financeiras.

Entre os resultados esperados estão:

  • expansão da carteira de crédito;
  • financiamento de infraestrutura e habitação;
  • apoio a micro e pequenas empresas;
  • estímulo à economia local e à arrecadação.

A iniciativa ocorre em meio a dificuldades fiscais do DF. O governo local recorre ao FGC após encerrar 2025 com déficit de cerca de R$ 1 bilhão e sem capacidade de obter garantia do Tesouro Nacional para operações de crédito.

No caso do BRB, a situação também é pressionada por perdas associadas a ativos problemáticos e pela necessidade de elevar provisões, estimadas em bilhões de reais.

Negociação

O processo ainda está em fase inicial e depende da análise do FGC quanto à viabilidade, risco e adequação às regras do fundo.

O Palácio do Buriti informou que prepara documentos como plano de negócios, plano de capital e diagnóstico financeiro, além de uma proposta detalhada de garantias e cronograma de implementação.

A liberação dos recursos dependerá da avaliação da capacidade de pagamento e da consistência dos ativos oferecidos.

Banco Master

Investigações indicam que o Banco de Brasília adquiriu R$ 12,2 bilhões em créditos considerados irregulares do Banco Master. A instituição afirma, contudo, que conseguiu recuperar parte desses recursos.

Atualmente, a necessidade de provisões do BRB gira em torno de R$ 8,8 bilhões, mas uma auditoria forense independente estima um impacto maior, de até R$ 13,3 bilhões, relacionado a operações com indícios de falta de lastro.

O banco também enfrenta dificuldades para divulgar os resultados de 2025 dentro do prazo, até o fim deste mês, e o Banco Central tem resistido a conceder a prorrogação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal jr/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Aneel leiloa cinco lotes de linhas de transmissão de energia

Empresas Engie e Cymi foram as maiores vencedoras

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Resultado negativo nas contas externas cai para R$ 5,6 bi em fevereiro

Pelo 3º mês seguido, houve queda no déficit nas transações correntes

 Freepik
Economia Há 4 horas

Salário mínimo em Portugal é de € 920 em 2026

Em 2026, Portugal reajustou o salário mínimo para aumentar a renda dos trabalhadores de menor remuneração.

 Freepik/Freepik
Economia Há 5 horas

Omnibees revela os destinos mais buscados para Semana Santa

A Omnibees divulgou o ranking dos destinos mais buscados para a Semana Santa de 2026, com liderança do Rio de Janeiro, seguido por São Paulo e Arma...

 © Antonio Cruz/Agência Brasil
Economia Há 6 horas

BC decreta liquidação extrajudicial de instituições da Entrepay

Descumprimento de normas e prejuízos a credores motivaram a decisão

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 33°
30° Sensação
2.01 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h42 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Sábado
35° 20°
Domingo
36° 20°
Segunda
35° 20°
Terça
34° 18°
Quarta
28° 18°
Últimas notícias
Educação Há 14 minutos

Governo do Estado divulga programação de abril da Escola Técnica em Audiovisual e Economia Criativa, de Porto Alegre
Câmara Há 28 minutos

Comissão aprova acesso preferencial de jovens vítimas de violência ao mercado de trabalho
Câmara Há 28 minutos

Comissão aprova projeto que assegura à gestante direito a fotógrafo durante o parto
Internacional Há 28 minutos

Mapa monitora insumos para reduzir impactos da guerra na agricultura
Tecnologia Há 43 minutos

Modal aéreo impulsiona eficiência logística

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,25 +0,19%
Euro
R$ 6,04 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 366,207,57 -4,61%
Ibovespa
181,246,17 pts -0.81%
Mega-Sena
Concurso 2989 (26/03/26)
06
14
28
31
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6986 (26/03/26)
18
26
44
51
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3646 (26/03/26)
01
03
05
07
08
11
13
15
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2904 (25/03/26)
09
22
41
43
44
45
52
55
57
62
69
72
75
77
79
87
91
93
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias