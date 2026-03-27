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Aneel leiloa cinco lotes de linhas de transmissão de energia

Empresas Engie e Cymi foram as maiores vencedoras

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/03/2026 às 14h33
Aneel leiloa cinco lotes de linhas de transmissão de energia
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

Cinco projetos de transmissão de energia foram leiloados hoje (27) na sede da B3, na capital paulista. Promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), este foi o primeiro leilão de transmissão de energia do ano.

O certame ofereceu cinco lotes, com investimentos estimados em R$ 3,3 bilhões e previsão de mais de 8,4 mil empregos . A licitação pública se destina à construção e manutenção de 798 quilômetros de linhas de transmissão e de 2.150 megavolt-ampères (MVA) em capacidade de transformação de subestações, além de compensadores síncronos.

Os empreendimentos estão localizados em 11 estados: Bahia, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe, Santa Catarina, São Paulo. O prazo para conclusão das obras varia entre 42 e 60 meses.

O leilão

O certame desta sexta-feira foi bastante concorrido, com deságios que chegaram a alcançar 54,8% .

As empresas Engie Transmissão de Energia e Cymi Construções e Participações foram as maiores vencedoras do leilão de hoje, arrematando dois lotes cada uma. A Cymi conquistou os lotes 1 e 5, enquanto a Engie venceu o lote 2 e também levou o lote 3, composto por quatro sublotes. Já o Consórcio BR2ET fez a maior oferta pelo lote 4.

O primeiro lote que foi leiloado hoje era composto por instalações no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais e atraiu três interessados. A empresa vencedora foi a Cymi Construções e Participações , que ofertou R$ 46.611.311,00 de Receita Anual Permitida (RAP), o que significou deságio de 46,85% em relação ao teto definido pelo regulador. A receita anual permitida é uma remuneração que as transmissoras de energia elétrica recebem pela prestação do serviço público de transmissão aos usuários.

As outras empresas que concorreram pelo primeiro lote foram o Consórcio Olympus e a Axia Energia Sul .

Já o lote 2, composto por instalações no Paraná e em Santa Catarina , teve quatro interessados: a Axia Energia Sul, Cox Brasil, Engie Transmissão de Energia e o Consórcio Paraná . A vencedora foi a Engie Transmissão de Energia , com a oferta de R$ 18.137.374,70 , deságio de 46,89%.

O lote 3 corresponde a instalações existentes no Rio Grande do Norte e no Ceará e foi dividido em quatro sublotes. A Engie acabou arrematando esse lote oferecendo as menores ofertas nos quatro sublotes. Ela ofereceu R$ 22,8 milhões para o sublote 3A, R$ 20,6 milhões para o 3B, R$ 39,6 milhões para o 3C e R$ 21,6 milhões para o 3D, resultando num deságio médio de 54,83% .

O lote 4 é composto por instalações na Bahia e no Sergipe e foi arrematado pela BR2ET Transmissora , com a proposta de R$ 25.563.777,00 e deságio de 37,89%. Outras quatro empresas apresentaram lances por esse lote: a Axia, Celeo Redes Brasil, Alupar e Consórcio Atlas .

O último lote a ser leiloado foi o 5, que tem como objetivo contribuir para o suprimento às regiões de Cláudia e Novo Progresso, em Mato Grosso e no Pará , e foi arrematado pela Cymi Construções e Participações . O valor ofertado pela empresa foi de R$ 91.194.333,00 , representando um deságio médio de 50,89% em relação à Receita Anual Permitida (RAP) inicial estabelecida pela Aneel.

Além dela, também apresentaram propostas por esse lote a Taesa-Transmissora Aliança de Energia Elétrica, a Celeo Redes Brasil, FIP Warehouse, EDP Energias do Brasil, Consórcio Olympus e Axia Energia Sul .

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