Salário mínimo em Portugal é de € 920 em 2026

Em 2026, Portugal voltou a ajustar o valor do salário mínimo nacional, refletindo políticas públicas voltadas à melhoria do rendimento dos trabalhadores com menor remuneração. O salário mínimo em Portugal em 2026 foi oficialmente fixado em 920 euros brutos por mês para o território continental, valor que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. Esse valor representa um aumento de 50 euros em relação ao salário mínimo de 2025 (870 euros), o que corresponde a um acréscimo de cerca de 5,7%. Além do continente, as regiões autônomas de Madeira e Açores têm valores diferenciados, ligeiramente mais altos, devido aos custos de vida locais, seguindo definições próprias dentro do contexto português.

Como o salário mínimo evoluiu ao longo dos anos em Portugal

O valor do salário mínimo nacional em Portugal tem sido progressivamente ajustado nos últimos anos. Cada governo replica uma política de aumentos anuais com o objetivo de acompanhar o custo de vida e a inflação. Abaixo, o aumento nos últimos anos até chegar ao valor do salário mínimo de 2026:

760 € em 2023

820 € em 2024

870 € em 2025

920 € em 2026

Esse ritmo de aumentos faz parte de um plano que prevê incrementos contínuos até 2028, quando o salário mínimo poderá ultrapassar os 1.000 €, seguindo projeções baseadas em um acordo entre o governo, sindicatos e partes sociais.

Salário mínimo em Portugal comparado com a Europa

Apesar do aumento em 2026, o salário mínimo português ainda é considerado relativamente baixo quando comparado a alguns países da Europa Ocidental, como Alemanha, França ou Bélgica. No entanto, é importante contextualizar que o custo de vida em Portugal tende a ser menor em comparação a muitos países do norte e centro-ocidentais da Europa.

Conforme aponta a coordenadora da Porto Cidadania Portuguesa, Ana Paula Sosnoski, "o sistema de bem-estar social português oferece acesso ao sistema de saúde público , educação e outras proteções que contribuem para a qualidade de vida. Isso faz com que o salário mínimo ainda represente uma base viável para garantir sustento, especialmente quando complementado com benefícios e estratégias de economia doméstica".

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