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Omnibees revela os destinos mais buscados para Semana Santa

A Omnibees divulgou o ranking dos destinos mais buscados para a Semana Santa de 2026, com liderança do Rio de Janeiro, seguido por São Paulo e Arma...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/03/2026 às 11h54
Omnibees revela os destinos mais buscados para Semana Santa
Freepik/Freepik

A Omnibees, empresa de tecnologia e distribuição para hotelaria, divulgou um levantamento sobre o comportamento de busca de viajantes para a Semana Santa de 2026. O estudo foi desenvolvido a partir de uma base robusta de dados, que reúne mais de 55 milhões de room nights transacionadas por ano e informações consolidadas de mais de 10 mil hotéis. 

Os dados mostram um cenário de alta demanda por destinos turísticos no Brasil, com forte concentração em regiões tradicionais de lazer e grande volume de buscas ainda em fase de decisão. 

O Rio de Janeiro lidera o ranking com 392 milhões de buscas, seguido por São Paulo (199 milhões) e Armação dos Búzios (85 milhões), consolidando o protagonismo da região Sudeste na intenção de viagem para o período. 

Na sequência aparecem destinos com forte apelo turístico e diversidade de experiências, como Foz do Iguaçu (60 milhões) e Porto Seguro (55 milhões). 

Nordeste lidera em presença entre os destinos mais buscados 

Apesar da liderança do Sudeste em volume absoluto, o Nordeste se destaca como a região com maior número de destinos no ranking. Porto Seguro, Maceió (51 milhões), Salvador (48 milhões) e Natal (41 milhões) reforçam a força da região no turismo de lazer durante a Semana Santa. 

O Sul também aparece com destinos de perfil mais experiencial, como Gramado (43 milhões) e Florianópolis (45 milhões). 

Top 10 destinos mais buscados para a Semana Santa 

Rio de Janeiro — 392 milhões de buscas São Paulo — 199 milhões Armação dos Búzios — 85 milhões Foz do Iguaçu — 60 milhões Porto Seguro — 55 milhões Maceió — 51 milhões Salvador — 48 milhões Florianópolis — 45 milhões Gramado — 43 milhões Natal — 41 milhões 

Viagens curtas e foco em lazer marcam o comportamento 

Além do ranking, o estudo da Omnibees indica que o perfil de viagem para a Semana Santa é majoritariamente voltado ao lazer, com predominância de estadias curtas — em média, até quatro dias. 

Os dados também mostram que os viajantes ainda estão em fase ativa de pesquisa e comparação, o que ajuda a explicar o alto volume de buscas identificado. 

O levantamento faz parte do Radar Omnibees, iniciativa que acompanha tendências de demanda e comportamento do consumidor no turismo.

Para acessar a análise completa e os insights detalhados do estudo, basta acessar o conteúdo disponível aqui: https://omnibees.com/h7xm

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