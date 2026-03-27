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Especialista alerta população sobre aumento de serpentes no Noroeste do Estado

Condições climáticas favorecem aparecimento dos animais e exigem atenção redobrada dos moradores

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província com Informações Jornal O Celeiro
27/03/2026 às 10h10 Atualizada em 27/03/2026 às 11h08
Especialista alerta população sobre aumento de serpentes no Noroeste do Estado
(Foto: Reprodução / Jornal O Celeiro)

Com o crescimento no número de ocorrências envolvendo cobras na região, o biólogo, zoólogo e herpetólogo Arthur Diesel Abegg, criador do projeto “Você Cientista”, reforça a importância de levar informação qualificada à comunidade sobre a presença desses animais no Noroeste do Rio Grande do Sul.

Conforme o pesquisador, o surgimento de serpentes é esperado nesta época do ano, sobretudo na transição entre o verão e o outono. O calor aliado à umidade intensifica a movimentação desses répteis, enquanto as chuvas podem obrigá-los a sair de seus esconderijos naturais, aproximando-os de áreas habitadas.

O especialista explica que, apesar da diversidade de espécies existentes, as jararacas são responsáveis pela maioria dos acidentes. Na região, destacam-se três tipos: a jararaca-pintada, bastante comum e adaptada a áreas agrícolas; a jararaca tradicional, menos frequente e ligada a ambientes de vegetação nativa; e a jararacuçu, considerada rara e dependente de florestas mais preservadas.

O especialista também alerta que todas essas espécies possuem veneno com relevância médica, o que torna essencial evitar qualquer tentativa de contato ou captura.

Em relação às recentes preocupações da população, o herpetólogo esclarece que o aumento nos registros não está relacionado a crenças ou fatores religiosos, mas sim às condições naturais do período.

Diante disso, a orientação principal é agir com prudência. Ao se deparar com uma cobra, a recomendação é não tentar matar ou manipular o animal, manter distância segura, proteger crianças e animais domésticos e acionar o Corpo de Bombeiros para o manejo adequado.

A participação da comunidade também é considerada importante para a pesquisa científica. Por meio do projeto “Você Cientista”, os registros feitos pelos moradores contribuem para o estudo das espécies. Os exemplares coletados são encaminhados ao acervo herpetológico do Instituto Butantan, onde passam a integrar pesquisas voltadas à anatomia, toxinas, genética e preservação.

Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas pelo telefone (55) 99686-6911.

 

 

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