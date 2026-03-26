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Santa Catarina discute parcerias para impulsionar a ovinocultura

Fotos: Divulgação / SAPESanta Catarina avança no fortalecimento da ovinocaprinocultura ao investir em parcerias estratégicas voltadas à inovação e ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
26/03/2026 às 16h38
Santa Catarina discute parcerias para impulsionar a ovinocultura
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Divulgação / SAPE

Santa Catarina avança no fortalecimento da ovinocaprinocultura ao investir em parcerias estratégicas voltadas à inovação e ao aumento da produtividade no campo. Nesta semana, representantes do Projeto de Fortalecimento da Ovinocaprinocultura no Estado estiveram na Embrapa Pecuária Sul, em Bagé (RS), para prospectar cooperações que impulsionem o desenvolvimento integrado de toda a cadeia produtiva — da produção ao processamento e à comercialização da carne ovina.

A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) esteve representada pelo coordenador do projeto pela Sape, Paulo Arruda. “A busca por parcerias com instituições de referência, como a Embrapa, é fundamental para acelerar a adoção de tecnologias e fortalecer a ovinocaprinocultura em Santa Catarina. Nosso propósito é oferecer mais competitividade ao produtor e ampliar as oportunidades de mercado para a carne ovina catarinense”, destacou.

Entre as áreas que foram discutidas para a parceria estão o melhoramento genético animal e tecnologias para o processamento de carne. Segundo o chefe de Transferência de Tecnologia da Embrapa Pecuária Sul, Gustavo Martins da Silva, tecnologias desenvolvidas e já validadas podem contribuir de forma significativa. “A genética para o aumento da prolificidade, por exemplo, com o aumento de cordeiros nascidos, é uma forma rápida para o aumento da produtividade, desde que o sistema de produção conte com um bom manejo reprodutivo do rebanho”, ressaltou.

Durante o encontro, a pesquisadora Elen Nalério apresentou trabalhos realizados sobre tecnologia de carne, que tem como objetivo a agregação de valor e melhor aproveitamento da carne ovina. Já os pesquisadores José Carlos Hoff, Magda Benevides e José Carlos Ferrugem apresentaram pesquisas e tecnologias que visam o melhoramento genético. Entre as características que estão sendo melhoradas estão o aumento da prolificidade, maior resistência a parasitas, perda espontânea de lã e melhor conformidade de carcaça.

A ovinocaprinocultura vem ganhando espaço como alternativa de diversificação da produção, especialmente em propriedades familiares. De acordo com dados da Epagri/Cepa, Santa Catarina possui aproximadamente 348 mil cabeças de ovinos, distribuídas entre cerca de 15 mil produtores. O rebanho de caprinos soma aproximadamente 34 mil cabeças, com cerca de 3,8 mil produtores. Atualmente, cerca de 800 produtores são atendidos pela Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), com foco em Boas Práticas de Produção, gestão e melhoramento genético.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O projeto

Para impulsionar a ovinocaprinocultura, fortalecer a cadeia produtiva e ampliar a geração de renda no campo, há uma cooperação em andamento entre a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) e o Sebrae/SC.

A iniciativa integra ações de Assistência Técnica e Gerencial, desenvolvidas em parceria com o Senar e o Sebrae/SC, ampliando o atendimento técnico e gerencial aos produtores rurais. A execução conta ainda com a atuação da Epagri e da Cidasc, vinculadas à Sape, que desempenham papel fundamental na assistência técnica, extensão rural, defesa sanitária e apoio ao desenvolvimento sustentável da atividade.

Além do fortalecimento produtivo, a estratégia busca ampliar a integração entre produção agropecuária, gastronomia e turismo rural. A cadeia produtiva também conta com uma Câmara Setorial de Ovinocaprinocultura estruturada, garantindo governança ativa e alinhamento entre os diferentes elos da produção, processamento e mercado.

Mais informações:
Andréia Cristina Oliveira
Assessora de Comunicação
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária
[email protected]
Fone: (48) 3664-4393
Com informações, Embrapa Pecuária Sul

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