Giro da Safra aponta produtividade do milho acima de 204 sacas por hectare no Meio-Oeste catarinense

Foto: Divulgação/Sicoob SC/RS

O Meio-Oeste catarinense caminha para uma safra de milho com produtividade elevada. Levantamento preliminar do Giro da Safra 2025/26 aponta rendimento médio de 204,1 sacas por hectare, com destaque para Irani, que registrou a maior produtividade da região, com 234 sc/ha. Até o momento, foram avaliadas 63 lavouras, de um total previsto de 82 propriedades rurais na região.

Os números foram apresentados na última etapa da 3ª edição do Giro da Safra, realizada em Campos Novos na última quarta-feira (25). Durante o evento, foram apresentados os resultados parciais das coletas realizadas na região do Meio-Oeste. Na sequência, o público acompanhou a palestra do pesquisador Joanei Cechin, da Estação Experimental da Epagri de Campos Novos, que falou sobre a cultura do milho e o manejo de plantas resistentes.

A iniciativa é conduzida pela Epagri/Cepa em parceria com o Sicoob SC/RS e tem como objetivo reunir informações técnicas de campo sobre a condução das lavouras e a produtividade. Esses dados servem de base para a tomada de decisão dos produtores e para o planejamento de ações estratégicas voltadas ao desenvolvimento do agronegócio em Santa Catarina.

Além de Irani, outros municípios apresentaram desempenho acima da média regional. Joaçaba alcançou 220 sc/ha, Concórdia ficou com 218 sc/ha, Campos Novos atingiu 215 sc/ha, Luzerna somou 214 sc/ha e Ibicaré registrou 213 sc/ha. Entre os demais municípios avaliados, as produtividades médias foram de 203 sc/ha em Jaborá, 201 sc/ha em Fraiburgo, 199 sc/ha em Tangará, 196 sc/ha em Ouro, 190 sc/ha em Abdon Batista, 187 sc/ha em Lacerdópolis, 182 sc/ha em Caçador, e 177 sc/ha em Seara e Erval Velho.

O agente de extensão rural da Epagri em Campos Novos, Eduardo Briese Neujahr, explica que as diferenças de produtividade observadas entre os municípios do Meio-Oeste catarinense estão relacionadas principalmente às práticas agrícolas adotadas nas lavouras e às condições climáticas, especialmente a regularidade na distribuição das chuvas.

Segundo Neujahr as áreas com melhores resultados seguem padrões técnicos bem definidos, como espaçamento adequado entre plantas e adubação equilibrada, o que garante maior uniformidade no desenvolvimento das lavouras. “Nessas propriedades, as plantas crescem com o mesmo vigor e apresentam espigas mais uniformes, o que resulta em um rendimento potencialmente melhor”, destaca.

Parceria entre Epagri e Sicoob SC/RS fortalece a produção regional

A Epagri mantém atuação próxima ao produtor rural e reforça o papel do conhecimento técnico no fortalecimento da agricultura do Meio-Oeste catarinense. A avaliação é do presidente da instituição, Dirceu Leite, ao comentar os resultados preliminares do Giro da Safra 2025/26 do milho.

“Esses dados refletem o acompanhamento técnico em campo, com avaliação direta das lavouras, o que garante uma leitura mais realista da safra. O Giro da Safra cumpre papel estratégico ao transformar informação técnica em decisão, auxiliando o produtor no ajuste de manejo, orientando o crédito rural e subsidiando políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do agronegócio regional”, enfatiza Leite.

A iniciativa conta com a parceria do Sicoob SC/RS, instituição financeira cooperativa. Para o gerente de Agronegócio do Sicoob Central SC/RS, Paulo Vitor Sangaletti, a participação no Giro da Safra na região de Campos Novos reforça uma cooperação que já se consolidou ao longo dos anos. Ele ressalta a importância do trabalho de campo para o agro catarinense, especialmente para a cultura do milho, base da produção de grãos e da cadeia de proteína animal. “O Sicoob reafirma seu compromisso com o agronegócio de Santa Catarina, atuando como instituição financeira próxima do produtor rural em todas as etapas do processo produtivo”, afirma Sangaletti.

Acompanhamento técnico do milho

O Giro da Safra consolida-se como uma das principais ferramentas de acompanhamento técnico da produção de milho em Santa Catarina. A primeira etapa ocorreu em fevereiro, em São Miguel do Oeste, e já indicou que a produtividade média regional deve superar 200 sacas por hectare, com resultados expressivos em municípios do Extremo Oeste.

Durante as visitas, as equipes técnicas da Epagri avaliaram as lavouras in loco e encaminharam as amostras para a Estação Experimental de Campos Novos, onde ocorreu o processamento e análises detalhadas. O levantamento incluiu indicadores como umidade e quantidade de grãos, além de informações sobre condução das lavouras, manejo do solo, compactação, plantabilidade e cultivares utilizadas.

Para o gerente da Epagri/Cepa, Dilvan Luiz Ferrari, o milho tem papel estratégico no estado por estar diretamente ligado às cadeias de carnes, leite e ovos. “O Giro da Safra transforma dados técnicos em planejamento, eficiência e segurança para toda a cadeia produtiva do milho em Santa Catarina. Acompanhar de perto a produtividade das lavouras é fundamental”, destaca.

Ao longo desta 3ª edição do Giro da Safra, percorremos 169 propriedades rurais em 26 municípios do Extremo-Oeste e Meio-Oeste catarinense, coletamos dados precisos diretamente no campo, em mais de 160 propriedades e 26 municípios, avaliando produtividade, condução das lavouras e fatores que impactam o rendimento. Essas informações nos permitem ter um retrato confiável da safra, orientar produtores, apoiar decisões de mercado e subsidiar políticas públicas.

No vídeo abaixo, o presidente da Epagri, Dirceu Leite, apresenta os resultados do Giro da Safra e destaca a relevância desses dados para o agronegócio catarinense.

Foto: Reprodução/Secom SC

Por: Cristiele Deckert, jornalista bolsista Fapesc Epagri/Cepa

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