Programa Papo de Responsa alinha estratégias na região de Três Passos

Nesta quinta-feira, 26 de março de 2026, a equipe do Programa Papo de Responsa, vinculada à 22ª Região Policial de Três Passos, promoveu uma reunião de trabalho com foco na troca de experiências e na organização de estratégias para atender as demandas locais.

Participaram do encontro a delegada regional Cristiane de Moura e Silva Braucks, o comissário Alessandro Luís Hammes, o inspetor Rodrigo Santo Gediel e a escrivã Bianca Regina Caciamani, que atuam como multiplicadores do programa na região.

Durante a reunião, foram debatidos os objetivos que irão nortear as próximas ações, além do planejamento de atividades voltadas à comunidade.

O encontro reforçou a relevância do trabalho integrado entre os profissionais, com a finalidade de aprimorar as iniciativas do programa e ampliar o alcance das ações preventivas desenvolvidas pela Polícia Civil na região.

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