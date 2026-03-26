Governo do Estado reforça frota dedicada à agricultura com novos veículos para o interior do RS

O governo do Estado entregou nesta quinta-feira (26/3), na Expoagro Afubra, em Rio Pardo, 35 novos veículos que vão atuar com equipes no interior do Estado. As caminhonetes Fiat Titano Endurance 4x4 foram adquiridas por meio de convênio com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para recuperação de bens que foram atingidos pelos eventos climáticos de 2024. A entrega foi feita pelo titular da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Edivilson Brum, que esteve acompanhado pelo chefe da unidade da Superintendência Federal da Agricultura do RS (SFA/RS) em Santa Cruz, Alan Erig.

Todos os veículos são equipados com snorkel, guincho elétrico e capota de fibra para melhor atuação nas ações de defesa agropecuária e pesquisa da Seapi no Estado. O investimento é na ordem de R$ 8 milhões.

Edivilson Brum destacou a importância dos novos equipamentos para as atividades fins da secretaria. “A renovação da frota de veículos amplia o fortalecimento da defesa agropecuária, reforça as ações do governo do Estado e o compromisso da Seapi com a sanidade e a pesquisa agropecuária para mitigar as ações dos eventos climáticos ocorridos no Rio Grande do Sul”, enfatizou.

O superintendente José Cléber de Souza destacou que este convênio “reforça uma trajetória de investimentos do governo federal no Estado”. Também mencionou o primeiro convênio firmado em 2023 no valor de R$ 2,3 milhões. “Em 2025, com o novo convênio, auxiliamos na aquisição de 64 veículos, drones, tratores, retroescavadeiras, equipamentos para laboratório, material de informática e de escritório”. O ato simbólico de entrega contou com a presença de diretores e servidores da Seapi.

Convênio de R$ 26 milhões

O convênio foi assinado em dezembro de 2024 em razão das consequências dos eventos climáticos extremos registrados no Estado e prevê a recuperação e substituição de bens móveis e equipamentos necessários ao funcionamento das estruturas públicas. O valor total do acordo é de R$ 26,484 milhões, sendo R$ 25 milhões de repasse federal e R$ 1,484 milhão de contrapartida estadual.

Além dos veículos, a parceria contempla a aquisição de equipamentos de informática e tecnologia, como computadores, monitores, impressoras, nobreaks, estabilizadores, rádios e drones; mobiliário, incluindo cadeiras, mesas e armários; microscópios; e eletrodomésticos, como condicionadores de ar, refrigeradores, freezers e ultrafreezers. Também está prevista a contratação de serviço para desenvolvimento de software, reforçando a modernização dos sistemas institucionais.

Texto: Ascom Seapi

Edição: Secom