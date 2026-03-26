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Músico da Banda 10 morre aos 26 anos, após luta contra o câncer

Baterista de 26 anos não resiste após meses de tratamento contra câncer

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Sentinela
26/03/2026 às 13h38
Músico da Banda 10 morre aos 26 anos, após luta contra o câncer
(Foto: Divulgação / Oeste Mais)

Faleceu na manhã desta quinta-feira, 26 de março de 2026, o músico Wesley Lopes, aos 26 anos, integrante da Banda 10, do município de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Ele estava hospitalizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde realizava tratamento contra um linfoma agressivo há vários meses.

Segundo informações, o estado de saúde do artista piorou nas últimas semanas, após um longo período de enfrentamento da doença. Wesley deixa esposa e dois filhos.

Conhecido por sua habilidade na bateria e pela simpatia com o público, o jovem construiu uma trajetória marcada pelo amor à música e pelo respeito entre colegas de profissão. Nas redes sociais, amigos, fãs e a própria Banda 10 prestaram diversas homenagens, destacando sua importância e legado artístico.

Durante o tratamento, a situação de Wesley mobilizou a comunidade de Igrejinha, que promoveu campanhas e manifestações de apoio. A notícia de sua morte causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores da região.

 

 

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