Incêndio atinge colheitadeira às margens da rodovia em Campo Novo

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Três Passos foi acionado, por volta das 15h30min desta quarta-feira (25), para combater um incêndio em máquina agrícola. O sinistro ocorreu em um endereço junto à BR-468, em Campo Novo. Ao chegar no local, foi constatado que a colheitadeira modelo TC5090 estava em um pátio.

As chamas foram contidas com o uso de extintores. A guarnição deu continuidade ao rescaldo e resfriamento. O fogo se concentrou no motor da máquina, não se espalhando para o restante da colheitadeira.

Contato alternativo para acionar os bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos informa que, em caso de dificuldade para contatar a corporação pelo número 193, os cidadãos da região podem entrar em contato pelo celular funcional do Pelotão de Três Passos através do telefone/WhatsApp: (51) 9 8577-3157.

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