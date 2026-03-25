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Curso da Epagri voltado para jovens rurais recebe recorde de inscritos em Chapecó

A dinâmica ombro a ombro fortalece o espírito de cooperação e destaca a importância de respeitar os diferentes ritmos – Foto: Helena Moraes/EpagriN...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
25/03/2026 às 16h03
Curso da Epagri voltado para jovens rurais recebe recorde de inscritos em Chapecó
Foto: Reprodução/Secom SC

A dinâmica ombro a ombro fortalece o espírito de cooperação e destaca a importância de respeitar os diferentes ritmos – Foto: Helena Moraes/Epagri

No dia 17 de março jovens de 20 municípios vinculados às Gerências Regionais da Epagri de Chapecó e Xanxerê começaram a trilhar um novo caminho em busca de oportunidades de negócio e fortalecimento de suas propriedades rurais. A 13ª edição do Curso de Jovens Rurais – Organização, Gestão e Protagonismo, realizada no Centro de Treinamentos da Epagri em Chapecó (Cetrec), alcançou um marco histórico, com 44 inscritos. Dentre os jovens que iniciaram esta jornada está Camila Busato. Camila vive com a família no interior de Chapecó, onde se dedicam ao cultivo de morangos. Segundo ela, as expectativas para o curso são grandes: “Espero que essa experiência traga muitos aprendizados e que eu possa aplicar no campo”, afirma.

Os jovens e suas famílias foram recepcionados pelos extensionistas da Epagri, pelos gerentes regionais, Marcelo Bassani, de Xanxerê, e Dulce Cenci, de Chapecó, além de autoridades municipais e também pelo superintendente regional do Sicoob Maxicrédito, parceiro da Epagri nesta capacitação, Mário Kunze Filho. Mário destacou que o objetivo do curso não é “apenas evitar o êxodo rural, mas investir na capacidade empreendedora dos jovens, aliando tecnologia, inovação e a tradição repassada pelos pais e avós”. Nesse sentido, a coordenadora estadual do programa Capital Humano e Social da Epagri, Cianarita Caron Figueiró, complementou enfatizando que “fazer sucessão familiar é estar juntos. Por isso, abram as portas para o novo e aproveitem esta oportunidade”, diz. 

O curso tem oito módulos nos quais são tratados temas como sustentabilidade, regularização, pecuária, turismo rural, planejamento, organização, gestão financeira, oratória e marketing. Como requisito obrigatório para a conclusão, é necessário apresentar um projeto de vida que serve de condutor para ações futuras e também possibilita o acesso aos recursos destinados pelo Governo do Estado. Por meio do Realiza, os estudantes podem receber até R$ 50 mil, com 50% de desconto e prazo de até cinco anos para pagamento.

Inspiração para transformar o campo

A Epagri já capacitou 285 jovens no Oeste de Santa Catarina, destes, 90% permaneceram nas propriedades rurais, garantindo a continuidade da produção agrícola familiar e contribuindo para o desenvolvimento da região. Para inspirar os ingressantes da turma de 2026, três ex-alunos apresentaram os resultados que estão obtendo em suas atividades depois de passar pela capacitação e acompanhamento técnico da Empresa. 

Os irmãos Vinicius e Eduardo Dedonatti, de Arvoredo, contaram como conseguiram implementar o sistema sazonal de produção de gado de leite, que lhes permitiu mais qualidade de vida, proporcionando, inclusive, um período de férias. No percurso não faltaram dificuldades, que fizeram a família cogitar a criação de aves. Porém, com planejamento e persistência, eles puderam aumentar o plantel de vacas, de 12 animais, em 2005, para 65 vacas em lactação atualmente. Um passo importante para essa transformação foi a adoção do sistema da Epagri de criação de  gado à base de pasto  em 2011 e, a partir disso, passaram a anotar todos os custos de produção para terem um maior controle financeiro. A adoção dessas práticas trouxe um novo ânimo para a família, que agora pode desfrutar de mais momentos de convivência e lazer, além de garantir maior qualidade de vida para os animais.

O egresso da turma de 2025, Dionatas Pereira, também atua com pecuária de leite. Morador do assentamento Conquista do Sepé, em Passos Maia, o jovem dividiu com a turma as modificações que conseguiu implementar em sua propriedade. Por meio do projeto Realiza, obteve recursos para a compra de novilhas e, com o programa Financia Leite SC, está construindo uma nova sala de ordenha. A iniciativa permitirá a transição do sistema manual para o mecanizado, representando um avanço significativo na sua produção e no seu bem-estar. “No ano passado eu participei desse curso e conheci muitas coisas que não conhecia e agora, em pouco tempo, já estou vendo os resultados” finaliza. 

Por: Karin Helena Antunes de Moraes, jornalista bolsista Epagri/Fapesc

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri
(48) 3665-5407/99161-6596

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
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