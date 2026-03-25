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Esperança do Sul está entre os 48 municípios gaúchos em situação de emergência pela estiagem

Apesar da redução em relação a 2025, seca ainda provoca prejuízos expressivos no campo e afeta abastecimento.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província Com Informações GZH
25/03/2026 às 15h15
Esperança do Sul está entre os 48 municípios gaúchos em situação de emergência pela estiagem
(Foto: Divulgação / Prefeitura de Júlio de Castilhos)

Levantamento atualizado da Defesa Civil do Rio Grande do Sul aponta que 48 municípios já oficializaram situação de emergência em razão da escassez de chuvas durante o verão. As regiões mais impactadas concentram-se nas Missões, no Noroeste e na área Central do Estado.

Mesmo com o cenário preocupante, o número representa uma queda de 76% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando mais de 200 cidades haviam adotado o mesmo procedimento.

Com a homologação dos decretos pelos governos estadual e federal, as prefeituras passam a ter respaldo legal para adotar ações imediatas, como contratações sem licitação, visando minimizar os efeitos da seca e atender demandas urgentes da população.

Prejuízos no campo

Entre os municípios mais recentemente incluídos na lista está São Pedro do Sul, na região central gaúcha. Conforme a administração municipal, as perdas no setor agropecuário já superam R$ 38 milhões, com destaque para os danos nas lavouras de milho e soja, que tiveram mais de 30% de comprometimento.

A estiagem também atinge a produção leiteira, com queda significativa de cerca de 21 mil litros. No meio rural, 25 famílias ainda dependem do fornecimento de água por caminhões-pipa. Desde o início do ano, aproximadamente 300 mil litros já foram distribuídos, enquanto o município trabalha para acelerar a perfuração de poços artesianos.

Outro município que aguarda a validação do decreto é São Borja, localizado na Fronteira Oeste do Estado.

Confira todos os municípios em situação de emergência no Estado:

   01. Hulha Negra

   02. Júlio de Castilhos

   03. Ponte Preta

   04. Jari

   05. Jaguarão

   06. Vespasiano Correa

   07. Boa Vista do Incra

   08. Santiago

   09. Unistalda

   10. Tupanciretã

   11. Rolador

   12. Maçambara

   13. Porto Lucena

   14. Manoel Viana

   15. Porto Vera Cruz

   16. Eugênio de Castro

   17. Capão do Cipó

   18. Entre-ijuís

   19. Santo Cristo

   20. Alecrim

   21. Ubiretama

   22. Santo Antônio Das Missões

   23. Roque Gonzales

   24. São Miguel Das Missões

   25. Novo Machado

   26. Chuvisca

   27. Dois Lajeados

   28. Tucunduva

   29. São Luiz Gonzaga

   30. Giruá

   31. Esperança do Sul

   32. Muliterno

   33. Nova Candelária

   34. Santo Ângelo

   35. Vitória Das Missões

   36. Doutor Maurício Cardoso

   37. Independência

   38. São Paulo Das Missões

   39. Bossoroca

   40. Horizontina

   41. Marau

   42. Três Palmeiras

   43. Pirapó

   44. São Nicolau

   45. Tuparendi

   46. Boa Vista do Buricá

   47. São Borja

   48. São Pedro do Sul

 

 

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