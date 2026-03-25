Esperança do Sul está entre os 48 municípios gaúchos em situação de emergência pela estiagem

Levantamento atualizado da Defesa Civil do Rio Grande do Sul aponta que 48 municípios já oficializaram situação de emergência em razão da escassez de chuvas durante o verão. As regiões mais impactadas concentram-se nas Missões, no Noroeste e na área Central do Estado.

Mesmo com o cenário preocupante, o número representa uma queda de 76% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando mais de 200 cidades haviam adotado o mesmo procedimento.

Com a homologação dos decretos pelos governos estadual e federal, as prefeituras passam a ter respaldo legal para adotar ações imediatas, como contratações sem licitação, visando minimizar os efeitos da seca e atender demandas urgentes da população.

Prejuízos no campo

Entre os municípios mais recentemente incluídos na lista está São Pedro do Sul, na região central gaúcha. Conforme a administração municipal, as perdas no setor agropecuário já superam R$ 38 milhões, com destaque para os danos nas lavouras de milho e soja, que tiveram mais de 30% de comprometimento.

A estiagem também atinge a produção leiteira, com queda significativa de cerca de 21 mil litros. No meio rural, 25 famílias ainda dependem do fornecimento de água por caminhões-pipa. Desde o início do ano, aproximadamente 300 mil litros já foram distribuídos, enquanto o município trabalha para acelerar a perfuração de poços artesianos.

Outro município que aguarda a validação do decreto é São Borja, localizado na Fronteira Oeste do Estado.

Confira todos os municípios em situação de emergência no Estado:

01. Hulha Negra

02. Júlio de Castilhos

03. Ponte Preta

04. Jari

05. Jaguarão

06. Vespasiano Correa

07. Boa Vista do Incra

08. Santiago

09. Unistalda

10. Tupanciretã

11. Rolador

12. Maçambara

13. Porto Lucena

14. Manoel Viana

15. Porto Vera Cruz

16. Eugênio de Castro

17. Capão do Cipó

18. Entre-ijuís

19. Santo Cristo

20. Alecrim

21. Ubiretama

22. Santo Antônio Das Missões

23. Roque Gonzales

24. São Miguel Das Missões

25. Novo Machado

26. Chuvisca

27. Dois Lajeados

28. Tucunduva

29. São Luiz Gonzaga

30. Giruá

31. Esperança do Sul

32. Muliterno

33. Nova Candelária

34. Santo Ângelo

35. Vitória Das Missões

36. Doutor Maurício Cardoso

37. Independência

38. São Paulo Das Missões

39. Bossoroca

40. Horizontina

41. Marau

42. Três Palmeiras

43. Pirapó

44. São Nicolau

45. Tuparendi

46. Boa Vista do Buricá

47. São Borja

48. São Pedro do Sul

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp