Esperança do Sul está entre os 48 municípios gaúchos em situação de emergência pela estiagem

Levantamento atualizado da Defesa Civil do Rio Grande do Sul aponta que 48 municípios já oficializaram situação de emergência em razão da escassez de chuvas durante o verão. As regiões mais impactadas concentram-se nas Missões, no Noroeste e na área Central do Estado.
Mesmo com o cenário preocupante, o número representa uma queda de 76% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando mais de 200 cidades haviam adotado o mesmo procedimento.
Com a homologação dos decretos pelos governos estadual e federal, as prefeituras passam a ter respaldo legal para adotar ações imediatas, como contratações sem licitação, visando minimizar os efeitos da seca e atender demandas urgentes da população.
Prejuízos no campo
Entre os municípios mais recentemente incluídos na lista está São Pedro do Sul, na região central gaúcha. Conforme a administração municipal, as perdas no setor agropecuário já superam R$ 38 milhões, com destaque para os danos nas lavouras de milho e soja, que tiveram mais de 30% de comprometimento.
A estiagem também atinge a produção leiteira, com queda significativa de cerca de 21 mil litros. No meio rural, 25 famílias ainda dependem do fornecimento de água por caminhões-pipa. Desde o início do ano, aproximadamente 300 mil litros já foram distribuídos, enquanto o município trabalha para acelerar a perfuração de poços artesianos.
Outro município que aguarda a validação do decreto é São Borja, localizado na Fronteira Oeste do Estado.
Confira todos os municípios em situação de emergência no Estado:
01. Hulha Negra
02. Júlio de Castilhos
03. Ponte Preta
04. Jari
05. Jaguarão
06. Vespasiano Correa
07. Boa Vista do Incra
08. Santiago
09. Unistalda
10. Tupanciretã
11. Rolador
12. Maçambara
13. Porto Lucena
14. Manoel Viana
15. Porto Vera Cruz
16. Eugênio de Castro
17. Capão do Cipó
18. Entre-ijuís
19. Santo Cristo
20. Alecrim
21. Ubiretama
22. Santo Antônio Das Missões
23. Roque Gonzales
24. São Miguel Das Missões
25. Novo Machado
26. Chuvisca
27. Dois Lajeados
28. Tucunduva
29. São Luiz Gonzaga
30. Giruá
31. Esperança do Sul
32. Muliterno
33. Nova Candelária
34. Santo Ângelo
35. Vitória Das Missões
36. Doutor Maurício Cardoso
37. Independência
38. São Paulo Das Missões
39. Bossoroca
40. Horizontina
41. Marau
42. Três Palmeiras
43. Pirapó
44. São Nicolau
45. Tuparendi
46. Boa Vista do Buricá
47. São Borja
48. São Pedro do Sul
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