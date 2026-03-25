Quarta, 25 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Novas viaturas reforçam atuação da Polícia Civil no interior do Estado, Miraguaí será contemplada

Veículos serão direcionados a delegacias do interior e unidades de combate à violência contra a mulher.

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
25/03/2026 às 09h56 Atualizada em 25/03/2026 às 10h04
Novas viaturas reforçam atuação da Polícia Civil no interior do Estado, Miraguaí será contemplada
(Foto: Leticia Mendes / Agência RBS)

A maior parte das viaturas entregues à Polícia Civil na manhã desta terça-feira (24) será destinada a delegacias do interior do Estado e àquelas que atuam no combate à violência contra a mulher. A cerimônia de entrega dos veículos foi realizada no Palácio da Polícia, em Porto Alegre.

São 48 veículos, além de armamentos, entregues pela Secretaria da Segurança Pública do Estado, que tem como destino 45 municípios. Entre os que vão receber as viaturas estão Nonoai, Nova Petrópolis, Montenegro, São Jerônimo, Sobradinho, Ivoti, Tapes, Gramado, Mostardas, Miraguaí e Lagoa Vermelha (confira a lista completa abaixo).

O chefe da Polícia Civil, delegado Heraldo Guerreiro, destacou a necessidade de os policiais em áreas mais isoladas terem veículos ainda mais preparados. Entre os modelos entregues estão caminhonetes 4x4 — com tração nas quatro rodas para terrenos difíceis. O prefeito de Mostardas, Gilnei Nazareth, recebeu simbolicamente a chave de uma das viaturas.

— Os policiais no Interior têm muita dificuldade. Sei como é a dificuldade que se passa numa ocorrência na Praia da Solidão (em Mostardas), por exemplo. A viatura atola. O policial tem que ter pá dentro da viatura — ressaltou o delegado Guerreiro.

Entre as unidades escolhidas para receber as viaturas estão 19 Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deams), como Pelotas, Ijuí, Lajeado e Santa Rosa. A delegacia de polícia de Ernestina também receberá um fuzil.

Armas para treinamento

Ainda em relação aos armamentos, a Academia de Polícia (Acadepol), onde são formados agentes e delegados, recebeu 40 fuzis, 37 espingardas e 160 simulacros de pistola para treinamento. O objetivo é que os novos policiais sejam treinados com diferentes tipos de armamentos, incluindo os de grosso calibre.

— Todos os alunos, próximos policiais, serão habilitados em todos os tipos de armamentos — afirmou o chefe da Polícia Civil.

O investimento total é de R$ 12,2 milhões. A maior parte dos recursos, segundo o secretário de Segurança, Mario Ikeda, é do Fundo do Plano Rio Grande, o Funrigs.

— Esses investimentos são para reaparelhar a Polícia Civil e dar melhores condições de trabalho. Aqui temos várias viaturas, que vão para Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher, para que policiais deem um atendimento digno para a nossa população — explicou Ikeda.

Destino dos veículos:

Delegacias da Mulher

Alvorada

Bagé

Bento Gonçalves

Canoas

Caxias do Sul

Cruz Alta

Esteio

Gravataí

Ijuí

Lajeado

Montenegro

Novo Hamburgo

Passo Fundo

Pelotas

Santa Maria

Santa Rosa

São Leopoldo

Uruguaiana

Viamão

Delegacias de Pronto Atendimento

Frederico Westphalen

Porto Alegre

Santa Cruz do Sul

Santiago

Delegacias de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco)

Carazinho

Rio Grande

Santa Rosa

Santo Ângelo

São Luiz Gonzaga

Soledade

Vacaria

Xangri-lá

Delegacias de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrab)

Bagé

Santo Antônio da Patrulha

Outras delegacias

Eldorado do Sul

Gramado

Ivoti

Lagoa Vermelha

Miraguaí

Montenegro

Mostardas

Nonoai

Nova Petrópolis

Porto Alegre (3)

São Jerônimo

Sobradinho

Tapes

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Produzida com Recurso de IA)
Cobrança Surpresa Há 4 horas

Contas com valores exorbitantes assustam moradores do Noroeste gaúcho

Faturas de água e energia fogem do padrão e levantam suspeitas de erro nas medições.

 Ex-presidente passou mal em sua cela na Papudinha em 13 de março. (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Prisão Domiciliar Há 22 horas

Alexandre de Moraes concede prisão domiciliar a Jair Bolsonaro por razões de saúde

Decisão do ministro atende parecer favorável da Procuradoria-Geral da República

 (Foto: Ilustração / Produção - Recursos de IA)
Abastecimento Diesel Há 23 horas

Assembleia do RS debate crise no abastecimento de diesel e suspeitas sobre falhas na distribuição

Nos últimos dias, o assunto ganhou destaque após manifestações de caminhoneiros.

 (Foto: Divulgação / Repórter Jânio Fernandes)
Segurança Escolar Há 2 dias

Alunos são flagrados com arma de fogo e faca em escola de Ijuí

Brigada Militar apreende revólver e canivete com dois adolescentes após alerta da direção.

 (Foto: Reprodução / Vídeo / Guia Crissiumal)
Chuva Forte Há 2 dias

Água voltou invadir casas nas ruas Coroados e Laranjeiras em Crissiumal

Chuva torrencial atingiu a cidade na tarde deste domingo

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 30°
32° Sensação
1.94 km/h Vento
58% Umidade
100% (9.99mm) Chance chuva
06h41 Nascer do sol
18h40 Pôr do sol
Quinta
31° 20°
Sexta
33° 19°
Sábado
34° 20°
Domingo
35° 20°
Segunda
34° 20°
Últimas notícias
Economia Há 26 minutos

Ultrafiltração ajuda a viabilizar reúso de água em ETAs
Tecnologia Há 41 minutos

Huawei FreeBuds Pro 5 chega ao Brasil em ação única
Política Há 41 minutos

Lula batiza primeiro caça Gripen produzido no Brasil
Saúde Há 41 minutos

Vacinação contra a gripe começa no DF
Senado Federal Há 41 minutos

Lei facilita crédito à exportação para micro e pequenas empresas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,18%
Euro
R$ 6,04 -0,58%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 392,331,42 +1,22%
Ibovespa
185,436,31 pts 1.6%
Mega-Sena
Concurso 2988 (24/03/26)
21
23
28
36
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6984 (24/03/26)
04
15
19
21
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3644 (24/03/26)
01
04
05
09
10
11
13
14
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2903 (23/03/26)
10
12
18
24
37
43
45
49
50
53
54
61
70
72
75
82
89
93
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias