Contas com valores exorbitantes assustam moradores do Noroeste gaúcho

Moradores do Noroeste do Rio Grande do Sul foram pegos de surpresa ao receberem contas com valores muito acima do habitual. Em Santa Rosa, um residente do bairro Cruzeiro recebeu a fatura de água referente a fevereiro de 2026 no valor de mais de R$ 32 mil.

De acordo com o consumidor, as cobranças vinham se mantendo estáveis, girando em torno de R$ 190 mensais ao longo do último ano, sem mudanças no consumo. Ele afirma que, inclusive nos meses mais recentes, não houve aumento no uso que justificasse o salto expressivo na conta.

A situação causou indignação imediata. Segundo o morador, o valor inesperado gerou espanto e preocupação, já que não houve qualquer alteração na rotina da residência.

O caso levanta dúvidas sobre possíveis falhas no sistema, como erro na leitura do hidrômetro, problemas no faturamento ou defeitos técnicos no equipamento de medição. Registros semelhantes já ocorreram em outros municípios gaúchos, aumentando a desconfiança dos consumidores.

Diante disso, o morador informou que já entrou em contato com a Corsan e aguarda uma revisão detalhada da cobrança, na expectativa de correção caso seja constatada irregularidade.

Situação parecida também foi registrada no interior de Crissiumal. Um morador da localidade de Vista Nova relatou ter recebido uma conta de energia elétrica referente a fevereiro com valor próximo de R$ 10 mil.

Segundo ele, o gasto mensal costuma variar entre R$ 100 e R$ 140. Ao se deparar com a cobrança de R$ 9.861,43, disse ter ficado em choque com o montante.

O consumidor afirmou que buscou auxílio junto à Defensoria Pública, ao Procon e à empresa responsável pelo fornecimento de energia, aguardando uma solução rápida. Ele acredita que houve erro na medição.

Ainda conforme o relato, outros moradores da região também enfrentaram problemas semelhantes, embora com valores inferiores. O caso foi compartilhado com a imprensa local como forma de alertar a população e buscar esclarecimentos.

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